Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 4 dicembre 2022

Torna oggi, 4 dicembre 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 4 dicembre 2022 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 4 dicembre

Oggi, 4 dicembre 2022, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata che avrà una durata di un’ora e mezza. Il programma diretto e condotto da Mara Venier andrà in onda prima della partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali Qatar 2022. Ospiti del programma saranno diversi personaggi di Ballando con le stelle. Stiamo parlando di Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Anna Pettinelli, Carolyn Smith, quindi fra i protagonisti della pista da ballo di Milly Carlucci l’iper colorata Ema Stokholma e il bel timidone Alex Di Giorgio. In studio con Mara ancora una volta Cristiano Malgioglio, che 48 ore prima aveva vestito i panni di ballerino per una notte insieme a Sara Simeoni e a Zeman a Ballando con le stelle.

Per l’angolo del cinema ospite di Mara Venier Claudio Bisio per parlare della pellicola “Vicini di casa“. Insieme al conduttore di “Zelig” per parlare di questa pellicola saranno in studio pure Vittoria Puccini e Vinicio Marchionni. Sempre per il mondo della celluloide ospite anche Michele Placido con Angelica Kazankova per parlare del film “Orlando”. Per la musica ospite un vecchio e caro amico di Mara, ovvero Shel Shapiro che canterà il pezzo “Troppa realtà” e Irama che presenterà il suo nuovo singolo “Alì”.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 4 dicembre 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.