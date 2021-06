Domenica In oggi non va in onda: perché, il motivo

Perché oggi – 13 giugno 2021 – Domenica In non va in onda? Ve lo diciamo subito: la puntata non andrà in onda per lasciare spazio agli Europei di calcio 2021 con la partita Inghilterra-Croazia (calcio d’inizio alle ore 15). Intanto, la padrona di casa, Mara Venier, sta affrontando un periodo particolarmente delicato dopo aver subito un intervento ai denti e in una recente intervista, ha ammesso di sperare di poter tornare in onda il 20 giugno. “Sto vivendo un incubo. La vita mi è cambiata in un secondo. Ho una paresi totale a tutta la faccia: bocca, naso, guancia. Zero sensibilità. Dolore? No, nonostante il nervo lesionato, non ho dolore. Sono piena di antibiotici e cortisone. Sto sveglia tutte le notti, non riesco a dormire. Mangio solo gelati. Stamattina alle 4 mettevo a posto gli armadi per non impazzire”.

Ma cosa è successo a Mara Venier per l’esattezza? “Lunedì (31 maggio, ndr) sono andata dal dentista per un problema a un dente. Doveva essere una cosa veloce. È stato un intervento di 8 ore. Sono tornata a casa distrutta. I giorni successivi stavo male, ma soprattutto non passava quell’effetto di anestesia. Avevo sempre la faccia bloccata. Ho chiamato il dentista più volte, ma mi rassicurava dicendomi che è normale in interventi come questi”, ha raccontato la conduttrice al Corriere della Sera. “Per miracolo il giovedì ho chiamato il mio amico medico Giovanni di Giacomo perché la mia collaboratrice si era fatta male a una caviglia e gli ho raccontato quanto mi stava succedendo. Lui ha capito subito, dai miei sintomi, che c’era qualcosa di molto serio e mi ha fatto andare subito di corsa dal dottor Valentino Valentini, chirurgo maxillofacciale che benedico”. Oggi, 13 giugno 2021, quindi Domenica In non va in onda. Appuntamento a domenica 20 giugno, sempre se Mara Venier riuscirà a recuperare.