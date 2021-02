Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 14 febbraio 2021

Torna oggi, 14 febbraio 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, in studio ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 14 febbraio 2021 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 14 febbraio

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, torna dalle 14 Domenica In, condotta da Mara Venier, che vedrà tanti ospiti. Si parlerà del tema pandemia con il Senatore eletto nel collegio di Roma sostenuto dal Movimento 5 stelle Pierpaolo Sileri, attualmente vice Ministro della salute del governo uscente. Interverrà poi per lo stesso argomento il Professor Francesco Le Foche, la giornalista Rai Giovanna Botteri, l’Amministratore delegato e presidente dell’Irbm di Pomezia Piero Di Lorenzo. Poi il mondo del cinema con un’inedita riunione famigliare con protagonisti Dario Argento e la figlia Asia. Per quel che riguarda il mondo della musica presente in studio con Mara Venier, Alberto Urso. Poi ci sarà un talk molto articolato dedicato al prossimo Festival di Sanremo 2021 con tanti, tanti ospiti. In studio poi anche il bravo fantasista ed imitatore Vincenzo de Lucia.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 14 febbraio 2021 dalle ore 14:00. Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it.

Come vedere Rai 1 anche in streaming

Potrebbero interessarti Ascolti tv sabato 13 febbraio: A grande richiesta parlami d’amore, C’è Posta per te C’è Posta per Te 2021: anticipazioni e ospiti della sesta puntata A grande richiesta – Parlami d’amore: anticipazioni, ospiti e scaletta