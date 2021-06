Doc – Nelle tue mani: le anticipazioni (trama) sulla prima puntata

Doc – Nelle tue mani: la trama della prima puntata, anticipazioni

Stasera, 24 giugno 2021, su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda in replica la prima puntata di Doc – Nelle tue mani, la fiction con Luca Argentero nei panni del dottor Fanti (storia vera di Pierdante Piccioni). Ma vediamo cosa succederà stasera.

Nel primo episodio, dal titolo “Amnesia”, la vita del professor Andrea Fanti, brillante primario di Medicina Interna, è sconvolta quando il padre di un paziente morto nel reparto gli spara un colpo di pistola alla testa. Andrea sopravvive, ma perde la memoria dei suoi ultimi dodici anni di vita. Quando si risveglia fatica a riconoscere i suoi colleghi, la sua famiglia e l’uomo che era diventato.

Nel secondo, intitolato “Selfie”, Andrea viene ricoverato nel reparto di Medicina Interna, nella speranza che col passare del tempo il luogo a lui più familiare lo aiuti a recuperare i ricordi. Giulia segue la sua riabilitazione, ma si trova ad avere a che fare con un uomo diverso da quello che conosceva. E mentre Andrea cerca di fare i conti con la sua nuova condizione, si lascia coinvolgere dal caso medico del suo compagno di stanza, Jacopo, un ragazzino con una patologia complessa e un inconfessabile segreto.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla trama della prima puntata di Doc – Nelle tue mani, ma dove vederla in diretta tv e streaming live? La serie tv va in onda dal 24 giugno 2021 alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguire i vari episodi in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutte le puntate già trasmesse grazie alla funzione on demand.