Doc – Nelle tue mani: trama, cast, quante puntate e streaming delle repliche

A partire dal 24 giugno 2021 su Rai 1 alle ore 21,25 torna “DOC – Nelle tue mani”, la fortunata fiction con Luca Argentero tratta dalla storia vera di Pierdante Piccioni (raccontata nel libro autobiografico “Meno dodici”). La fiction, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, è stata trasmessa da Rai 1 da metà marzo a fine aprile 2020 e da metà ottobre a metà novembre 2020 riscuotendo ottimi ascolti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Andrea Fanti è un medico sicuro, impeccabile. Purtroppo, la sua carriera subisce una battuta d’arresto a causa di un incidente che gli provoca un trauma celebrale. Fanti perde improvvisamente la memoria e gli ultimi 12 anni gli sfumano davanti. Da medico efficace Andrea Fanti diventa un paziente fragile e la sua carriera deve fare qualche passo indietro. Per tornare a esercitare la sua professione, Andrea lascia il suo ruolo da primario per tornare ad essere uno specializzando come tanti. Non è soltanto la sua carriera a risultargli sconosciuta: anche amici, famiglia, figli, colleghi, tutti sono dei completi estranei. L’ospedale diventa l’unico posto a lui familiare, che può considerare casa. Ed è da lì che proverà a rimettersi in piedi.

Doc – Nelle tue mani: il cast

Abbiamo visto la trama di Doc – Nelle tue mani, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1 in replica dal 24 giugno 2021? Partiamo dal protagonista, Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero. Fanti è uno dei migliori primari di Medicina Interna. Il suo animo freddo e scostante lo aiuta a mantenere il sangue freddo con i suoi pazienti ma, in seguito a un colpo di pistola alla testa, perde 12 anni di memoria e non ricorda più come esercitare il proprio mestiere. Al suo fianco vediamo Giulia Giordano (interpretata da Matilde Gioli), che ha imparato proprio da lui tempo addietro come lavorare in ospedale. Andrea l’ha dimenticato, ma in passato ha amato molto Giulia. Lorenzo Lazzarini, interpretato da Gianmarco Saurino, è un collega e caro amico, che ha una forte intesa con Giulia e talvolta è difficile capire se tra i due ci sia soltanto stima professionale o qualcosa di più. Andrea è confuso, in realtà non capta bene i segnali di Giulia perché in ospedale lavora anche la sua ex moglie, Agnese Tiberi (interpretata da Sara Lazzaro). Nel cast di Doc, nelle tue mani vediamo anche Raffaele Esposito interpretare Marco Sardoni, Silvia Mazzieri interpretare Alba Patrizi, Pierpaolo Spollon interpretare Riccardo Bonvegna e Simona Tabasco interpretare Elisa Russo.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Doc – Nelle tue mani in replica su Rai 1? In tutto andranno in onda tutte le dieci puntate già trasmesse tra marzo, aprile, ottobre e novembre 2020. La prima replica sarà trasmessa il 24 giugno 2021; l’ultima il 26 agosto 2021. Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata (episodi 1 e 2): giovedì 24 giugno 2021

Seconda puntata (episodi 3 e 4): giovedì 1 luglio 2021

Terza puntata (episodi 5 e 6): giovedì 8 luglio 2021

Quarta puntata (episodi 7 e 8): giovedì 15 luglio 2021

Quinta puntata (episodi 9-10): giovedì 22 luglio 2021

Sesta puntata (episodi 11-12): giovedì 29 luglio 2021

Settima puntata (episodio 13): giovedì 5 agosto 2021

Ottava puntata (episodio 14): giovedì 12 agosto 2021

Nona puntata (episodio 15): giovedì 19 agosto 2021

Decima puntata (episodio 16): giovedì 26 agosto 2021

Streaming e tv

Dove vedere le repliche di Doc – Nelle tue mani in diretta tv e streaming live? La serie tv va in onda dal 24 giugno 2021 alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguire i vari episodi in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutte le puntate già trasmesse grazie alla funzione on demand.