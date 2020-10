Doc – Nelle tue mani: anticipazioni, trama e cast della quinta puntata, 15 ottobre

Stasera, 15 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Doc – Nelle tue mani, la fortunata serie tv con Luca Argentero che torna dopo lo stop a causa del Coronavirus. “Nella prima parte della stagione ci sono tantissime domande senza risposta e finalmente in queste nuove puntate, alcune di queste risposte arriveranno – ha detto Argentero -. Qualcosa rimarrà ovviamente aperto ma alcune cose troveranno una loro soluzione. Insomma sarà un finale di stagione in cui alcune cose arriveranno secche e dure”. Ma cosa succederà stasera nella quinta puntata di Doc – Nelle tue mani? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: la trama della quinta puntata

Nel primo episodio della quinta puntata dal titolo “In salute e malattia”, Andrea è certo di aver finalmente fatto breccia nel cuore di Agnese e, sull’onda del romanticismo, propone di organizzare un matrimonio in reparto per un paziente in condizioni critiche. Nel frattempo, un’inaspettata proposta di Gabriel rovescia gli equilibri all’interno del gruppo degli specializzandi.

Nel secondo episodio della quinta puntata di Doc – Nelle tue mani in onda oggi, 15 ottobre 2020, dal titolo “Quello che siamo”, una paziente mette in luce un segreto della vita privata di Lorenzo che crea stupore in tutto il reparto. Intanto, Gabriel e Elisa si devono ingegnare per ricostruire la vita di un anziano ricoverato che sembra non ricordare nulla di sé, ma che pronuncia ripetutamente un’unica parola.

Doc – Nelle tue mani: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni sulla trama della quinta puntata di Doc – Nelle tue mani, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Luca Argentero: Andrea Fanti

Sara Lazzaro: Agnese Tiberi

Matilde Gioli: Giulia Giordano

Gianmarco Saurino: Lorenzo Lazzarini

Pierpaolo Spollon: Riccardo Bonvegna

Simona Tabasco: Elisa Russo

Alberto Boubakar Malanchino: Gabriel Kidane

Silvia Mazzieri: Alba Patrizi

Raffaele Esposito: Marco Sardoni

Giovanni Scifoni: Enrico Sandri

Beatrice Grannò: Carolina Fanti

Elisa Di Eusanio: Teresa Maraldi

Streaming e tv

Dove vedere Doc – Nelle tue mani in diretta tv, streaming live e in replica? La seconda parte della serie tv va in onda dal 15 ottobre 2020 alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire i vari episodi in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutte le puntate già trasmesse grazie alla funzione on demand.

