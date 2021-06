Abbiamo visto quante puntate sono previste per le repliche di Doc – Nelle tue mani, ma dove vederle in diretta tv e streaming live? La serie tv va in onda dal 24 giugno 2021 alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguire i vari episodi in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutte le puntate già trasmesse grazie alla funzione on demand.