Doc – Nelle tue mani: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per la seconda parte di Doc – Nelle tue mani che torna su Rai 1 dopo la pausa causa Covid? La seconda parte della serie tv, come la prima (già trasmessa tra marzo e aprile) è composta da quattro puntate che, sommate alle prime quattro, porta il totale a otto puntate che saranno trasmesse il giovedì sera in prima serata su Rai 1. Si parte giovedì 15 ottobre; si finisce giovedì 5 novembre con l’ultima puntata. Di seguito la programmazione della Rai (attenzione: potrebbe subire modifiche) di Doc – Nelle tue mani:

Prima puntata (episodi 1 e 2): giovedì 26 marzo 2020 TRASMESSA

Seconda puntata (episodi 3 e 4): giovedì 2 aprile 2020 TRASMESSA

Terza puntata (episodi 5 e 6): giovedì 9 aprile 2020 TRASMESSA

Quarta puntata (episodi 7 e 8): giovedì 16 aprile 2020 TRASMESSA

Pausa causa emergenza Covid-19

Quinta puntata (episodi 9-10): giovedì 15 ottobre 2020

Sesta puntata (episodi 11-12): giovedì 22 ottobre 2020

Settima puntata (episodi 13-14): giovedì 29 ottobre 2020

Ottava puntata (episodi 15-16): giovedì 5 novembre 2020

Quanto dura una puntata di Doc – Nelle tue mani? Prima di tutto bisogna fare una distinzione tra puntata ed episodio. Ciascuna puntata di Doc – Nelle tue mani è composta da due episodi (8 puntate: 16 episodi). Un episodio di Doc – Nelle tue mani dura tra i 75 e i 60 minuti. Una puntata dura quindi due ore o poco più.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Doc – Nelle tue mani, ma dove è possibile vedere le varie puntate in diretta tv, streaming live e in replica? La seconda parte della serie tv va in onda dal 15 ottobre 2020 alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire i vari episodi in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutte le puntate già trasmesse grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Doc – Nelle tue mani: anticipazioni, trama e cast della quinta puntata, 15 ottobre Doc – Nelle tue mani: tutti gli episodi della serie tv Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 15 ottobre su Italia 1