Doc – Nelle tue mani: il cast completo della serie tv con Luca Argentero

DOC – NELLE TUE MANI CAST – Dal 15 ottobre 2020 su Rai 1 torna Doc – Nelle tue mani, una serie televisiva italiana del 2020 diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco interrotta a metà dall’emergenza Coronavirus. La serie è liberamente ispirata alla vera storia del primario Pierdante Piccioni che, risvegliatosi da un coma dovuto a un incidente stradale avvenuto il 31 maggio 2013 che gli ha causato lesioni cerebrali, ha perso la memoria legata ai 12 anni precedenti all’accaduto. Ma qual è il cast completo di Doc – Nelle tue mani? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Luca Argentero: Andrea Fanti

Sara Lazzaro: Agnese Tiberi

Matilde Gioli: Giulia Giordano

Gianmarco Saurino: Lorenzo Lazzarini

Pierpaolo Spollon: Riccardo Bonvegna

Simona Tabasco: Elisa Russo

Alberto Boubakar Malanchino: Gabriel Kidane

Silvia Mazzieri: Alba Patrizi

Raffaele Esposito: Marco Sardoni

Giovanni Scifoni: Enrico Sandri

Beatrice Grannò: Carolina Fanti

Elisa Di Eusanio: Teresa Maraldi

Il protagonista del cast di Doc – Nelle tue mani, Luca Argentero in vista del ritorno della serie tv su Rai 1 ha detto: “È stato bello e abbiamo festeggiato, visto che durante la messa in onda non avevamo avuto modo di farlo”. Alcune scene “sono state riadattate per evitare abbracci e baci, ma avevamo già girato il finale e non c’erano in ballo scene eclatanti. I tempi si sono un po’ allungati perché la troupe era ridotta e avevamo una sola unità per riprendere, invece di due. Aspettatevi cambi di scena e casi in ogni puntata che vi terranno con il fiato sospeso, prima di un finale a sorpresa”, ha detto Luca Argentero. “Non mi aspettavo – ha sottolineato l’attore torinese – questo successo, nessuno di noi si aspettava questo riscontro. Ogni tanto ci sono progetti che raggiungono un’alchimia perfetta. Abbiamo lavorato su una grandissima sceneggiatura. Rai 1 ha deciso di sposare questo nuovo stile. La serie è stata venduta in Spagna, in Portogallo. Vorrei riconoscere il merito di tutti quelli che ci hanno lavorato”.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Doc – Nelle tue mani ma dove vedere le puntate in diretta tv, streaming live e in replica? La seconda parte della serie tv va in onda dal 15 ottobre 2020 alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire i vari episodi in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutte le puntate già trasmesse grazie alla funzione on demand.

