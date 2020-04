Doc – Nelle tue mani anticipazioni: cosa succede nella prossima (terza) puntata

DOC NELLE TUE MANI ANTICIPAZIONI – Questa sera, 2 aprile, è andata in onda la seconda puntata della serie tv di Rai 1 Doc – Nelle tu mani, con protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti, un medico sicuro, impeccabile e autorevole la cui vita cambia radicalmente in seguito a un terribile incidente che lo priva della memoria. La fiction è tratta da una storia vera, quella del medico Pierdante Piccioni, e si compone, al momento, di quattro puntate. Ognuna di queste è composta a sua volta di due episodi, e giovedì prossimo, 9 aprile 2020, andrà la terza puntata, che corrisponde agli episodi 5 e 6. Ma cosa succede nella prossima puntata di Doc? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla seconda puntata in onda il 9 aprile.

Tutto sul medical drama Doc, nelle tue mani: trama, cast, streaming

La trama della terza puntata di Doc

Nel prossimo episodio, ambientato dieci anni prima, vedremo Andrea ancora insieme alla sua famiglia e nel pieno della sua carriera da medico. E’ un momento particolare, perché il dottore, infatti, avrà per la prima volta l’occasione di essere promosso ad un ruolo più importante. Tenere insieme tutto però non sarà semplice: la competizione con il suo collega Marco, in cui si trova improvvisamente coinvolto, rischia di fargli perdere di vista chi è veramente. Nelle tue mani giovedì 9 aprile 2020 alle 21.25 su Rai 1.

La trama di Doc, nelle tue mani

Potrebbero interessarti La casa di carta 4 quante puntate sono? Ecco il numero di episodi della serie tv Netflix Escape Plan – Fuga dall’inferno: trama, cast e curiosità sul film Tokarev: trama, cast e curiosità del film con Nicolas Cage