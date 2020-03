Doc – Nelle tue mani anticipazioni: cosa succede nella prossima (seconda) puntata

DOC NELLE TUE MANI ANTICIPAZIONI – E’ iniziata questa sera, 26 marzo, la serie tv Doc – Nelle tu mani, in onda su Rai 1 e con protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti, un medico sicuro, impeccabile e autorevole la cui vita cambia radicalmente in seguito a un terribile incidente che lo priva della memoria. La fiction è tratta da una storia vera, quella del medico Pierdante Piccioni, e si compone, al momento, di quattro puntate. Ognuna di queste è composta a sua volta di due episodi, e questa sera – 26 marzo 2020 – abbiamo potuto vedere i primi due, mentre giovedì 2 aprile nella prima serata di Rai 1 saranno protagonisti gli episodi 3 e 4. Ma cosa succede nella prossima puntata di Doc? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla seconda puntata in onda il 2 aprile.

Doc – Nelle tue mani: anticipazioni, la trama della seconda puntata

Nel terzo episodio della serie che andrà in onda giovedì 2 aprile, intitolato Niente di personale, vedremo Andrea tornare in reparto tra gli altri specializzandi come aiutante, i quali saranno assolutamente spiazzati dal cambio di ruolo di quello che fino a poco tempo prima era il loro insegnante che li terrorizzava. E mentre cercherà di riconquistare la sua ex moglie, il dottore aiuterà Giulia con il caso di un giovane manager che si rivelerà ricco di sorprese.

Nel quarto episodio di Doc – Nelle tue mani invece, chiamato Una cosa buona che fa male, vedremo gli specializzandi sgomitare per occuparsi di un paziente particolarmente importante per Giulia che arriva in ospedale, e Andrea avrà così la possibilità di conoscerli nel profondo. Nel frattempo cerca di ricordarsi la password della sua casella mail e coinvolge in questo tutto il reparto: accedervi potrebbe aiutarlo a ricostruire la sua vita precedente la perdita di memoria, ma qualcuno non vuole che sia così. Appuntamento con la seconda puntata di Doc. Nelle tue mani giovedì 2 aprile 2020 alle 21.25 su Rai 1.

