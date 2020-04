Doc – Nelle tue mani anticipazioni: cosa succede nella prossima (quarta) puntata

DOC NELLE TUE MANI ANTICIPAZIONI – Questa sera, 9 aprile, è andata in onda la terza puntata della serie tv di Rai 1 Doc – Nelle tu mani, con protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti, un medico sicuro, impeccabile e autorevole la cui vita cambia radicalmente in seguito a un terribile incidente che lo priva della memoria. La fiction è tratta da una storia vera, quella del medico Pierdante Piccioni, e si compone, al momento, di quattro puntate. Ognuna di queste è composta a sua volta di due episodi, e giovedì prossimo, 16 aprile 2020, andrà la quarta puntata, che corrisponde agli episodi 7 e 8. Ma cosa succede nella prossima puntata di Doc? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla quarta puntata in onda il 16 aprile.

Tutto sul medical drama Doc, nelle tue mani: trama, cast, streaming

La trama della quarta puntata di Doc

Di cosa parlerà la quarta e ultima puntata di Doc? Nella quarta puntata vedremo Andrea Fanti affrontare un momento molto difficile, perché nella clinica dove lavora arriva Carolina, la sua unica figlia. Andrea ha perso un figlio, Mattia, e Carolina è tutto ciò che resta della sua ormai disintegrata famiglia. Il ricovero della ragazza alimenterà la tensione tra Andrea e la sua ex, Agnese, ma entrambi dovranno mettere da parte i conflitti e le tensioni per il bene della figlia, in difficoltà. Ma cos’ha che non va Carolina? Pare che la figlia di Andrea soffra di sintomi la cui diagnosi è molto complicata.

Intanto, il resto degli specializzandi trovano una nuova ossessione: si tratta di una star del web, un’influencer. Alba intanto non riuscirà a mettere un freno ai propri sentimenti ed emergerà la gelosia nei confronti di Riccardo. Andrea si concentrerà su sua figlia e si prenderà cura di lei, tentando anche di ricucire il loro rapporto, vuole essere un buon padre, presente, ma al tempo stesso vuole tornare con Agnese e allora continua a marciare sullo stesso punto, tornare a casa e vivere tutti insieme, è questo il suo unico desiderio dopo tante tragedie.

Riccardo ed Elisa nel mentre dovranno gestire un aspirante astronauta e Gabriel soffrirà di un fastidioso mal di testa che non gli permetterà di lavorare con tranquillità. Doc Nelle tue mani va in onda giovedì 16 aprile 2020 alle 21.25 su Rai 1.

La trama di Doc, nelle tue mani

Potrebbero interessarti La nostalgia di quel dolce e rassicurante trash televisivo (di Franco Bagnasco) The Departed: trama, cast, colonna sonora e streaming del film con Leonardo Di Caprio The Departed colonna sonora: le canzoni del film con Leonardo Di Caprio