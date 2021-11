D’Iva streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Stasera, giovedì 4 novembre 2021, alle ore 21,40 (circa) su Canale 5 va in onda D’Iva, l’omaggio pensato da Mediaset per i 60 anni di carriera di Iva Zanicchi. La prima di due serate evento per omaggiare l’artista che compirà 82 anni il prossimo gennaio. Una carriera, la sua, che si snoda dall’esordio giovanissima nelle balere romagnole ai più importanti palcoscenici nazionali come Castrocaro e il Festival di Sanremo (10 partecipazioni, 3 vinti, primato per una cantate donna), fino al Madison Square Garden di New York e l’Olympia di Parigi. “Un’artista immensa, è il minimo che potessimo fare”, le parole di Giancarlo Scheri , il direttore della rete. Dove vedere D’Iva in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il giovedì sera alle ore 21,40 (circa).

D’Iva streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere tutto quando si vuole grazie alla funzione ondemand.

Ospiti

Abbiamo visto dove vedere in tv e streaming D’Iva, ma quali sono gli ospiti delle due serate? Nella prima serata, con Silvia Toffanin intervistatrice, ci saranno anche Anna Tatangelo, Bianca Atzei, Gigi D’Alessio, Fausto Leali e Andrea Pucci. Nella seconda arriverà Gerry Scotti che si esibirà con Iva e Rita Pavone. Ospiti Romina Power, Rosario Flores, Fausto Leali, Lola Ponce, Cristiano Malgioglio.