D’Iva: anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming

Da giovedì 4 novembre 2021 alle ore 21,40 (circa) su Canale 5 va in onda D’Iva, l’omaggio pensato da Mediaset per i 60 anni di carriera di Iva Zanicchi. Due serate evento per omaggiare l’artista che compirà 82 anni il prossimo gennaio. Una carriera, la sua, che si snoda dall’esordio giovanissima nelle balere romagnole ai più importanti palcoscenici nazionali come Castrocaro e il Festival di Sanremo (10 partecipazioni, 3 vinti, primato per una cantate donna), fino al Madison Square Garden di New York e l’Olympia di Parigi. “Un’artista immensa, è il minimo che potessimo fare”, le parole di Giancarlo Scheri , il direttore della rete. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Lo show sarà una grande festa tra il racconto di una vita davanti ai riflettori, con un occhio alla sua vita privata, tra ricordi d’infanzia e quelli di un lunghissimo percorso lastricato di successi. “Ci saranno anche tanti ospiti, tanti amici che ho voluto fortemente accanto a me”- confida la ‘Zingara’ più amata d’Italia. Un “one woman show” tra musica, lustrini e racconti privati. Iva sfiderà addirittura se stessa, senza esclusione di colpi. “Ci sarà anche la grande orchestra, proprio come negli spettacoli di una volta”, ha detto la Zanicchi alla vigilia della prima puntata. Tutte le sfumature d’Iva, in un unico contenitore. Dagli inizi “blues” di “Come ti vorrei, ”alla “Zingara”, con la quale conquistò il Sanremo del 1969, passando per “Testarda io” e “Il fiume amaro”, tutti brani entrati di diritto nell’ immaginario collettivo della musica italiana. Ma il piatto già così ricco, sarà impreziosito dai racconti personali della cantante, la cui infinita carriera, si è spesso intrecciata con miti del mondo del cinema e della cultura, come Sordi, Fellini e il poeta Ungaretti. Uno sguardo al passato, grande attenzione al presente e una costante proiezione al futuro. Nelle due puntate ci saranno omaggi a Milva, altra sua rivale, scomparsa nell’aprile scorso (“La cantante preferita di mia madre che me lo diceva a fatica”), a Raffella Carrà, Domenico Modugno e Lucio Battisti che, ricorda la cantante, scrisse per lei Il mio bambino.

D’Iva: gli ospiti

Ma quali saranno gli ospiti che prenderanno parte a D’Iva? Nella prima serata, con Silvia Toffanin intervistatrice, ci saranno anche Anna Tatangelo, Bianca Atzei, Gigi D’Alessio, Fausto Leali e Andrea Pucci. Nella seconda arriverà Gerry Scotti che si esibirà con Iva e Rita Pavone. Ospiti Romina Power, Rosario Flores, Fausto Leali, Lola Ponce, Cristiano Malgioglio.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per D’Iva? Lo show sarà composto da due puntate: la prima andrà in onda giovedì 4 novembre 2021; la seconda (e ultima) giovedì 11 novembre 2021. Di seguito la programmazione con l’orario della messa in onda:

Prima puntata: giovedì 4 novembre 2021, ore 21,40 (circa)

Seconda puntata: giovedì 11 novembre 2021, ore 21,40 (circa)

Streaming e tv

Dove vedere D’Iva in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il giovedì sera alle ore 21,40 (circa). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere tutto quando si vuole grazie alla funzione ondemand.