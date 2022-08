A che ora inizia D’Iva: l’orario della messa in onda dello show di Iva Zanicchi

A che ora inizia D’Iva, il programma che torna in replica in onda su Canale 5? A condurlo è Iva Zanicchi, voce che ha segnato la storia della musica italiana e che di recente è tornata sul palco dell’Ariston per partecipare con un nuovo brano al Festival di Sanremo 2021. Mediaset ha voluto premiare il suo talento e carisma dedicandole un programma tutto per sé, ma Iva ha voluto condividerlo con tantissimi ospiti. La prima edizione è già andata in onda a novembre, ma torna in replica anche questa estate. A che ora? Si parte alle 21:20 di lunedì 15 agosto 2022 su Canale 5.

Puntate e durata

Quante puntate sono previste per D’Iva? Il programma torna in replica su Canale 5 ed è composto da sole due puntate. La prima è attesa questa sera, lunedì 15 agosto 2022. Ecco la programmazione, che potrebbe subire variazioni siccome si tratta di una replica:

Prima puntata, lunedì 15 agosto 2022

Seconda puntata, lunedì 22 agosto 2022

D’Iva streaming e TV

Dove vedere D’Iva in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 in replica lunedì 15 agosto 2022 alle ore 21:20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Tutto ciò che occorre fare è registrarsi anche tramite social quindi Facebook o Google. Una volta effettuato il login si potrà scegliere il canale o il programma di interesse. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere tutto quando si vuole grazie alla funzione on demand, che permette di recuperare le puntate già andate in onda.