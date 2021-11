A che ora inizia D’Iva: l’orario della messa in onda dello show di Iva Zanicchi

A che ora inizia D’Iva, lo show di Iva Zanicchi pensato da Mediaset per i 60 anni di carriera della grande artista in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: la messa in onda è prevista dalle ore 21,40 (circa). Due serate evento per omaggiare l’artista che compirà 82 anni il prossimo gennaio. Una carriera, la sua, che si snoda dall’esordio giovanissima nelle balere romagnole ai più importanti palcoscenici nazionali come Castrocaro e il Festival di Sanremo (10 partecipazioni, 3 vinti, primato per una cantate donna), fino al Madison Square Garden di New York e l’Olympia di Parigi. “Un’artista immensa, è il minimo che potessimo fare”, le parole di Giancarlo Scheri , il direttore della rete. Lo show sarà una grande festa tra il racconto di una vita davanti ai riflettori, con un occhio alla sua vita privata, tra ricordi d’infanzia e quelli di un lunghissimo percorso lastricato di successi. “Ci saranno anche tanti ospiti, tanti amici che ho voluto fortemente accanto a me”- confida la ‘Zingara’ più amata d’Italia. Un “one woman show” tra musica, lustrini e racconti privati.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia D’Iva, ma dove vedere le due puntate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il giovedì sera alle ore 21,40 (circa). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere tutto quando si vuole grazie alla funzione ondemand.