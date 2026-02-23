Dirty dancing: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Dirty Dancing, film cult del 1987 con protagonisti Jennifer Grey e Patrick Swayze. Coreografie spettacolari e una colonna sonora inconfondibile per un film che ha fatto storia, diretto da Emile Ardolino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ambientato nell’estate del 1963, il film racconta la storia di Frances “Baby” Houseman (Jennifer Grey), una diciassettenne che si ritrova a trascorrere le vacanze estive con la sua ricca famiglia presso un villaggio turistico a Catskils. Frances è annoiata dalla sua vita e non fa altro che pensare al suo futuro universitario, ma nel corso della sua vacanza conosce Johnny Castle (Patrick Swayze), l’affascinante maestro di ballo che anima le serate di danza nel resort insieme alla sua amica e collega ballerina Penny Johnson (Cynthia Rhodes) e che per arrotondare lo stipendio di notte fa il gigolò per intrattenere le ricche signore ospiti del villaggio.

Nonostante le aspettative che i genitori hanno per lei, Baby si sente immediatamente attratta dai ritmi del ballo e, senza tener conto delle differenze culturali, si infatua di Johnny, il quale la introduce nel mondo della danza. Quando Penny, rimasta incinta di Robbie (il cameriere della famiglia Houseman), decide di abortire clandestinamente rischiando la sua tessa vita, Baby convince il padre medico a salvare la ragazza. Il Dottor Houseman (Jerry Orbach) convinto che sia stato Johnny a mettere nei guai Penny, proibisce alla figlia prediletta di continuare a frequentare l’istruttore di ballo.

Nonostante le raccomandazioni del padre, Baby continua a vedersi con Johnny, che la sceglie per sostituire l’amica Penny in una gara di ballo. Durante le lezioni di danza che Johnny impartisce a Frances, i due si legano sempre di più e inevitabilmente scoppia un’irrefrenabile passione che però devono tenera nascosta per non rischiare che il ballerino perda il proprio lavoro nel villaggio e per paura che il padre di Baby la scopra. Tutto viene rovinato da un’accusa infondata di furto che costerà il posto di lavoro a Johnny e che potrebbe mandare all’aria la storia d’amore tra i due amanti…

Dirty dancing: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Dirty dancing, ma qual è il cast del film su Rai 2? Troviamo molti attori celebri come Jennifer Grey, Patrick Swayze, Jerry Orbach, Cynthia Rhodes, Jack Weston, Jane Brucker, Kelly Bishop, Lonny Price, Paula Trueman, Neal Jones, Max Cantor, Wayne Knight. Per il grande Swayze si tratta del film da esordiente. Il film vinse un Oscar, un Golden Globe per Time of my life, la canzone che accompagna la scena finale del ballo.

Streaming e tv

Dove vedere Dirty Dancing in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 alle ore 21.30 questa sera, lunedì 23 febbraio 2026. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it.