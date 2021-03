Diodato ospite al Festival di Sanremo 2021: chi è il vincitore della scorsa edizione

Diodato sarà uno degli ospiti del Festival di Sanremo 2021. Il vincitore dell’edizione 2020 salirà ancora una volta sul palco del teatro Ariston. Una sorta di passaggio di consegne. Ma chi è Diodato? Conosciamo meglio il cantante.

Antonio Diodato, conosciuto semplicemente come Diodato è un cantautore italiano. Come detto, ha vinto il Festival di Sanremo 2020 con il brano Fai rumore. Nato ad Aosta, è originario di Taranto e romano d’adozione. I suoi primi lavori sono stati realizzati a Stoccolma, dove ha partecipato a una compilation lounge prestando la voce al brano Libiri (che in realtà avrebbe dovuto chiamarsi Liberi ma venne storpiato dai produttori svedesi) con i DJ svedesi Sebastian Ingrosso e Steve Angello, che qualche anno dopo avrebbero formato gli Swedish House Mafia insieme ad Axwell. Tornato in Italia, si è laureato al DAMS dell’Università degli Studi Roma Tre in cinema, televisione e nuovi media. Di seguito il brano Fai Rumore con cui Diodato ha vinto il Festival di Sanremo 2020:

Vita privata

Sulla vita privata di Diodato non si sa molto: per un periodo il gossip raccontava di una relazione con la cantante siciliana Levante. Il cantautore non ama parlare di sé e, anzi, tende a stare molto lontano dalle luci dei riflettori. Sul suo profilo Instagram, infatti, il cantante pubblica per lo più foto che lo ritraggono in momenti di svago o mentre è impegnato nel suo lavoro. “Fai rumore”, la canzone di Diodato che ha vinto il Festival di Sanremo 2020, è dedicata a Levante? L’ipotesi ha impazzato sui social network, all’indomani del successo del cantautore aostano-pugliese-romano. Diodato e Levante sono stati fidanzati per circa due anni, tra il 2017 e il 2019, dopo la separazione di lei dall’ex marito Simone Cogo, anche lui musicista. La canzone “Fai rumore”, scritta e composta da Diodato con Edwyn Roberts, parla dei silenzi innaturali e difficili da sopportare tra due persone che non stanno più insieme ma che sono ancora importanti l’uno per l’altra. “Ho capito che, per quanto io fugga, torno sempre a te”, canta Diodato. “Consumo le mie scarpe e forse le mie scarpe sanno bene dove andare. Che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare. E faccio finta di non ricordare. E faccio finta di dimenticare (qui il testo completo di “Fai rumore”).

