Dinner Club: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Dinner Club, il nuovo show con Carlo Cracco e tanti ospiti vip disponibile su Amazon Prime Video? Ve lo diciamo subito: si tratta di sei puntate disponibili in streaming tutte contemporaneamente dal 24 settembre 2021. Basta collegarsi sulla app di Amazon, disponibile per tutti gli abbonati Amazon Prime, e trovate già i sei episodi.

Durata

Quanto dura (durata) un episodio di Dinner Club? Ognuna delle sei puntate della nuova serie Amazon Original ha una durata di 45-50 minuti. Come detto, tutti gli episodi sono già disponibili su Amazon Prime Video, basta collegarsi con la app disponibile su numerosi device, come smartphone, tablet, smart tv e pc.

Cast e location

Il cast che accompagnerà chef Cracco è composto da Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea. Vediamo ora insieme le sei meravigliose location toccate da Cracco e i suoi ospiti nelle sei puntate di Dinner Club, il nuovo show di Amazon. Ogni ospite sarà protagonista del viaggio di Cracco in un luogo straordinario del Paese. In una divertente puntata vedremo Sabrina Ferilli in Maremma, tra butteri e paesini. Oltre a lei vedremo Fabio De Luigi alle prese con il Po, i suoi abitanti e la sua tradizione di pesca. Luciana Littizzetto in Puglia e Basilicata a superare il rifiuto per le interiora in cucina. Valerio Mastandrea in Cilento, in bici, lungo la via Silente e le sue storie di migrazioni. Diego Abatantuono in Sardegna tra pastori e anziane maghe dei “culurgiones”. Infine, Pierfrancesco Favino in Sicilia, tra dolci buonissimi e scoperte inaspettate.