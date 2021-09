Dinner Club: Amazon, Carlo Cracco, streaming, cast, ospiti, concorrenti, quante puntate, trailer

Dinner Club è il nuovo show disponibile su Amazon Prime Video dal 24 settembre con Carlo Cracco e numerosi ospiti vip. Nella serie il popolare chef è chiamato a compiere una serie di viaggi alla scoperta di alcune meraviglie culinarie e di luoghi spettacolari, seppur non così noti, del nostro paese. Un vero e proprio viaggio nella cucina italiana, da Nord a Sud, tra i piatti e i luoghi più sorprendenti d’Italia. In tutto sono previste sei puntate, e per ogni viaggio ci sarà un ospite vip che accompagnerà Cracco. Vediamo insieme le anticipazioni, il cast, gli ospiti, le puntate e dove vedere in streaming la nuova serie Amazon Original Dinner Club.

Anticipazioni, cast, trailer e ospiti

In ognuna delle sei puntate assisteremo come detto ad un viaggio tra i posti più belli del nostro paese, alla scoperta di piatti tipici e luoghi sorprendenti. “Dinner Club è un viaggio alla scoperta dell’Italia, di posti non molto conosciuti, spesso lontani, ma ricchi di tradizioni, di materie prime e di persone speciali, che ho avuto la fortuna di fare con questi meravigliosi compagni”, ha spiegato Carlo Cracco. Il noto chef stellato affronterà questa avventura con un ospite vip diverso per ogni puntata, assaggiando i cibi e scoprendo così i territori dell’Italia grazia ad una nuova esperienza gastronomica. Tutti i protagonisti, quindi, si ritroveranno a condividere sei cene nelle quali racconteranno di viaggi e pietanze, con conversazioni divertenti e brillanti.

Il cast che accompagnerà chef Cracco è composto da Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea. Vediamo ora insieme il trailer ufficiale e le sei meravigliose location toccate da Cracco e i suoi ospiti nelle sei puntate di Dinner Club, il nuovo show di Amazon.

Location

Ogni ospite sarà protagonista del viaggio di Cracco in un luogo straordinario del Paese. In una divertente puntata vedremo Sabrina Ferilli in Maremma, tra butteri e paesini. Oltre a lei vedremo Fabio De Luigi alle prese con il Po, i suoi abitanti e la sua tradizione di pesca. Luciana Littizzetto in Puglia e Basilicata a superare il rifiuto per le interiora in cucina. Valerio Mastandrea in Cilento, in bici, lungo la via Silente e le sue storie di migrazioni. Diego Abatantuono in Sardegna tra pastori e anziane maghe dei “culurgiones”. Infine, Pierfrancesco Favino in Sicilia, tra dolci buonissimi e scoperte inaspettate.

Sei puntate, sei storie, sei occasioni di divertimento. Dinner Club non è una serie di cucina, ma il racconto di come la cucina sia tante cose diverse: dalla spinta a vedere e scoprire meraviglie inaspettate all’occasione di convivialità per eccellenza, fino all’opportunità di mantenere in vita e tramandare importanti tradizioni locali e nazionali.

Dinner Club: quante puntate

Quante puntate sono previste per Dinner Club? Ve lo diciamo subito. Si tratta di sei episodi già tutti disponibili sulla piattaforma Amazon Prime Video da oggi, 24 settembre 2021.

Streaming e tv

Dove vedere le puntate di Dinner Club 2021? Su Amazon Prime Video, la piattaforma video disponibile per tutti gli abbonati ad Amazon Prime. Potete vedere gli episodi in qualsiasi momento, disponibili on demand, e su tutti i device compatibili con la app, come smartphone, tablet, smart tv e pc.