Din Don – Il ritorno: trama e cast del film in onda su Italia 1

Din Don – Il ritorno: trama e cast

Stasera, domenica 29 dicembre 2019, su Italia 1 va in onda il film Din Don – Il ritorno, commedia del 2019 diretta da Paolo Geremei ed interpretata da Enzo Salvi. Si tratta del seguito di Din Don – Una parrocchia in due interpretata sempre da Enzo Salvi e da Maurizio Battista. Ma di cosa parla? Qual è la trama del film? Vediamo insieme tutte le info del caso.

Trama

Donato è tornato a fare il manager. All’improvviso riceve una telefonata: don Dino è volato in cielo a causa di un male fulminante. Donato scopre le novità: a Roccasecca la chiesa era stata chiusa e il parroco era stato mandato in un paesino del Nord Italia, in Trentino. Donato intende dargli l’ultimo saluto e si mette in viaggio per raggiungere il paese e partecipare al funerale. Giunto a destinazione, scopre che don Dino, nel testamento, l’ha nominato suo vice nella parrocchia affidandogli il compito di proseguire ciò che lui non ha potuto concludere. Donato vorrebbe ripartire il prima possibile, ma gli amici che hanno seguito don Dino nella sua nuova comunità cercano di convincerlo che deve restare, solo lui può proseguire la strada tracciata da don Dino. Don Donato alla fine accetta.

Cast

Di seguito il cast del film Din Don – Il ritorno in onda oggi su Italia 1:

Enzo Salvi

Ivano Marescotti

Laura Torrisi

Maurizio Mattioli

Giorgia Wurth

Emy Bergamo

Adolfo Margiotta

Andrea Dianetti

Crisula Stafida

Leonardo Bocci

Potrebbero interessarti I Miserabili: trama e cast della prima parte in onda stasera Zootropolis: trama e trailer del film in onda su Canale 5 Il mio nome è Thomas: trama e cast del film con Terence Hill