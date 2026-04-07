DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 7 aprile 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 7 aprile 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 7 aprile 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Temi del giorno: le conseguenze economiche della guerra in Iran che si stanno per abbattere sull’Italia, le valutazioni sull’efficacia delle contromosse del governo Meloni, gli effetti dei rincari dei carburanti sulla mobilità delle persone e sui trasporti merci, gli aumenti in arrivo per i beni di largo consumo, i primi tagli ai voli aerei e le vacanze a rischio per milioni di italiani. E ancora, le strategie della maggioranza e quelle delle opposizioni nell’ultimo anno prima del ritorno alle elezioni politiche. Attenzione naturalmente anche a tutte le novità in arrivo proprio dal fronte guerra, alla scadenza dell’ultimatum lanciato dal presidente Usa Donald Trump all’Iran da cui potrebbe dipendere la fine della guerra o l’avvio di una nuova escalation ancora più drammatica. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 7 aprile 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Elly Schlein

Pier Luigi Bersani

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.