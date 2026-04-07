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DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 7 aprile 2026 su La7

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Giovanni Floris. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 7 aprile 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 7 aprile 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 7 aprile 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Temi del giorno: le conseguenze economiche della guerra in Iran che si stanno per abbattere sull’Italia, le valutazioni sull’efficacia delle contromosse del governo Meloni, gli effetti dei rincari dei carburanti sulla mobilità delle persone e sui trasporti merci, gli aumenti in arrivo per i beni di largo consumo, i primi tagli ai voli aerei e le vacanze a rischio per milioni di italiani. E ancora, le strategie della maggioranza e quelle delle opposizioni nell’ultimo anno prima del ritorno alle elezioni politiche. Attenzione naturalmente anche a tutte le novità in arrivo proprio dal fronte guerra, alla scadenza dell’ultimatum lanciato dal presidente Usa Donald Trump all’Iran da cui potrebbe dipendere la fine della guerra o l’avvio di una nuova escalation ancora più drammatica. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 7 aprile 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

  • Elly Schlein
  • Pier Luigi Bersani

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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