Ultimo aggiornamento ore 18:10
Home » Spettacoli » TV
TV

DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 3 febbraio 2026 su La7

Giovanni Floris. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 3 febbraio 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 3 febbraio 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 3 febbraio 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Tema del giorno: la stretta sulla sicurezza che il governo Meloni sta per varare dopo gli incidenti alla manifestazione di Torino di sabato va nella direzione giusta? Le accuse della maggioranza alla sinistra di dare copertura ai violenti da una parte, quelle dell’opposizione di strumentalizzare ogni problema di ordine pubblico per restringere gli spazi di dissenso. Attenzione anche alle novità in arrivo dalla politica estera, con particolare riguardo alla situazione negli Stati Uniti e al possibile nuovo fronte di guerra tra Usa e Iran. Sul versante dell’economia invece il focus sarà dedicato ai temi delle tasse, dell’occupazione e delle pensioni, con tutte le novità in arrivo per le tasche degli italiani. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 3 febbraio 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

  • Alessandro Di Battista
  • Elly Schlein
  • Gabriele Muccino

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
