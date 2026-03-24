DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 24 marzo 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 24 marzo 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 24 marzo 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Tema del giorno: il referendum, un giudizio politico su tre anni e mezzo di governo Meloni e la sua maggioranza? Le conseguenze del voto sul governo, sulla maggioranza e sulle opposizioni. E ancora: i nodi da sciogliere per la premier, dal caso Delmastro in politica interna, al ruolo internazionale dell’Italia nelle tante situazioni di crisi, dall’Ucraina all’Iran, al rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Attenzione naturalmente anche alla situazione economica, il caro carburanti, l’energia, l’inflazione: i provvedimenti assunti dal governo finora stanno funzionando e basteranno?

Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 24 marzo 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Alessandro Di Battista

Walter Veltroni

Matteo Renzi

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.