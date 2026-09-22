DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 22 settembre 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 22 settembre 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 22 settembre 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Tema del giorno: qual è la vera strategia di Giorgia Meloni? Da una parte dichiara che non si voterà prima dell’autunno del 2027, dall’altra, però, tra abolizione del bollo auto, stretta agli studenti stranieri nelle scuole e attacchi ai leader dell’opposizione di fatto, sembra già lanciata in piena campagna elettorale. Attenzione poi alle novità nella Lega, con Salvini che ha annunciato un congresso lampo che potrebbe confermarlo alla guida del partito o decretarne l’uscita di scena. E poi il ruolo dei moderati di Forza Italia in una coalizione che sembra andare sempre più a destra, mentre avanza lo spauracchio del partito del generale Vannacci. Sul versante opposto, focus sulle strategie dei partiti di opposizione e sulla partita per la leadership del Campo Largo tra Conte e Schlein. Spazio poi agli esteri, con tutte le novità sui conflitti in corso dall’Ucraina al Medio Oriente, e all’economia, con l’ultima manovra della legislatura ormai in rampa di lancio con importanti novità in arrivo in materia di fisco, risparmi e pensioni. Appuntamento dunque stasera, 22 settembre 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Massimo Giannini

Maurizio Landini

Elsa Fornero

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.