Verità nascoste: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 22 settembre 2026

Questa sera, martedì 22 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4 va in onda Verità nascoste, programma che parla di casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Al centro della puntata, un’intervista a Isabella Marsilio, la professoressa che lo scorsovenerdì è stata accoltellata da uno studente della scuola media Giovanni Verga di Roma. Alla luce delle polemiche emerse dopo l’accaduto, una riflessione sul ruolo dei social e sulla loro influenza sui più giovani. Si torna poi sull’omicidio di Pamela Genini. In studio, un commento di Francesco Dolci e del suo avvocato Pierpaolo Cassarà. Ancora, il tema della legittima difesa dopo che Roberto Mollo, trentacinquenne di Baldissero d’Alba (CN) è indagato per omicidio per aver sparato e ucciso un uomo, sorpreso nella notte trasabato e domenica nella sua cascina durante un tentativo di rapina. In ultimo, un’ampia pagina dedicata al caso Garlasco.

Streaming e tv

Dove vedere Verità nascoste in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – martedì 22 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.