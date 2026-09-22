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Verità nascoste: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 22 settembre 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Verità nascoste: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 22 settembre 2026

Questa sera, martedì 22 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4 va in onda Verità nascoste, programma che parla di casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Al centro della puntata, un’intervista a Isabella Marsilio, la professoressa che lo scorsovenerdì è stata accoltellata da uno studente della scuola media Giovanni Verga di Roma. Alla luce delle polemiche emerse dopo l’accaduto, una riflessione sul ruolo dei social e sulla loro influenza sui più giovani. Si torna poi sull’omicidio di Pamela Genini. In studio, un commento di Francesco Dolci e del suo avvocato Pierpaolo Cassarà. Ancora, il tema della legittima difesa dopo che Roberto Mollo, trentacinquenne di Baldissero d’Alba (CN) è indagato per omicidio per aver sparato e ucciso un uomo, sorpreso nella notte trasabato e domenica nella sua cascina durante un tentativo di rapina. In ultimo, un’ampia pagina dedicata al caso Garlasco.

Streaming e tv

Dove vedere Verità nascoste in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – martedì 22 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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