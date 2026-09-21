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Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 21 settembre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nella nuova puntata de “Lo Stato delle Cose” di Massimo Giletti il “faccia a faccia” vede protagonista Matteo Renzi, Presidente di “Italia Viva”: una lettura a tutto campo dell’attualità politica italiana in vista delle prossime elezioni. E si torna a parlare dell’attentato a Sigfrido Ranucci, con l’intervista in esclusiva a Maria Rosaria Boccia, in occasione del libro da lei appena pubblicato e dedicato al rapporto di amicizia con il giornalista. E ancora: l’intervista all’uomo che ha confezionato la bomba per l’attentato, le accuse pesanti dell’ex compagna di Valter Lavitola, e la pista dei suoi affari brasiliani. Ospiti i giornalisti Peter Gomez e Nello Trocchia.

Per l’approfondimento sul delitto di Garlasco si parte da un audio originale di Andrea Sempio: una intercettazione, mai ascoltata prima, che apre nuovi interrogativi sulle indagini condotte dalla Procura di Pavia nel 2017. E dopo l’archiviazione della posizione dell’ex procuratore Mario Venditti, avvenuta pochi giorni fa, resta da chiarire chi abbia ricevuto il denaro dalla famiglia Sempio e a quale titolo. In studio l’avvocato Liborio Cataliotti, attuale difensore di Sempio, l’avvocato Massimo Lovati e Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, Gianluca Zanella giornalista e scrittore.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 21 settembre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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