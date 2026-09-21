Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 21 settembre 2026

Questa sera, lunedì 21 settembre 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 21 settembre 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, un’inchiesta sul partito AvS, guidato da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli: dal caso Salis alle cosiddette “amicizie pericolose”. A seguire, un’ampia pagina dedicata all’indagine che coinvolge oltre venti medici per il rilascio di certificati finalizzati a evitare il trasferimento nei Cpr, i centri di permanenza per i rimpatri destinati agli stranieri in attesa dell’esecuzione di un provvedimento di espulsione. Infine, il tema della sicurezza con il caso di Baldissero D’Alba, dove un cittadino ha ucciso uno dei ladri entrati nella sua abitazione. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Antonio Di Pietro, Maurizio Belpietro, Andrea Ruggieri, Brando Benifei, Paolo Cento, Fausto Biloslavo, Hoara Borselli e Michele Silenzi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 21 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.