Boss in incognito 2026 autunno: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Boss in incognito 2026? Torna il fortunato programma di Rai 2 condotto da Elettra Lamborghini, per un nuovo ciclo di puntate in prima serata. Sarà ancora lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Il docu-reality, giunto alla dodicesima edizione, torna con un primo ciclo di quattro puntate, per proseguire poi con altri quattro appuntamenti nel 2027. Ogni puntata sarà dedicata a una diversa eccellenza imprenditoriale italiana.

Appuntamento in prima serata su Rai 2 dal 22 settembre 2026.

Prima puntata: 22 settembre 2026

Seconda puntata: 29 settembre 2026

Terza puntata: 6 ottobre 2026

Quarta puntata: 13 ottobre 2026

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Boss in incognito 2026? Appuntamento su Rai 2 dal 22 settembre 2026. La durata è di circa due ore, pubblicità incluse, fino alle 23.30 circa.

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito 2026 in tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 in prima visione dal 22 settembre 2026 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.