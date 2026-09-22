Boss in incognito 2026: Elettra Lamborghini, conduttrice, azienda, datore di lavoro, anticipazioni, lavoratori, location, quante puntate, streaming

Torna Boss in incognito, il fortunato programma di Rai 2 condotto da Elettra Lamborghini, per un nuovo ciclo in prima serata dal 22 settembre 2026. Sarà ancora lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni, datore di lavoro, azienda, location, lavoratori, meccanismo

Tornano nuovi appuntamenti di Boss in incognito, ciascuno dedicato a realtà aziendali italiane d’eccellenza. I boss non saranno gli unici ad andare in incognito e a camuffarsi, assumendo una nuova identità. Ad aiutarli nella loro missione, in una o più occasioni, ci sarà, in ogni puntata, la stessa Elettra Lamborghini, anche lei sotto copertura, con un nuovo aspetto e identità sempre diverse, per non farsi riconoscere. Il docu-reality, giunto alla dodicesima edizione, torna con un primo ciclo di quattro puntate, per proseguire poi con altri quattro appuntamenti nel 2027. Ogni puntata sarà dedicata a una diversa eccellenza imprenditoriale italiana.

L’esperienza di “Boss in incognito” torna così a raccontare l’incontro tra due mondi solitamente separati e distinti e, apparentemente, lontani: quello dei boss e quello dei dipendenti, permettendo, sia agli uni che agli altri, di incontrarsi, comprendersi e conoscersi meglio, attraverso momenti di sorpresa, divertimento ed emozione. Ai dipendenti, impegnati a lavorare o con il loro boss o con Elettra Lamborghini (entrambi in incognito), verrà detto che in azienda si sta girando un documentario che aiuta alcune persone che hanno perso il lavoro a trovarne uno nuovo. Soltanto al termine della settimana di riprese, i lavoratori scopriranno la vera identità di chi li ha affiancati durante le loro attività lavorative.

Boss in incognito 2026: quante puntate

Quante puntate sono previste per Boss in incognito 2026? Sono previste quattro puntate nel 2026 e quattro a inizio 2027.

Prima puntata: 22 settembre 2026

Seconda puntata: 29 settembre 2026

Terza puntata: 6 ottobre 2026

Quarta puntata: 13 ottobre 2026

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito 2026 in tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 in prima visione dal 22 settembre 2026 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.