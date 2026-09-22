Ascolti tv lunedì 21 settembre: Il giovane Montalbano, Grande Fratello Vip, Quarta Repubblica
Ascolti tv lunedì 21 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 21 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano. Su Rai 2 L’uomo dei ghiacci. Su Rai 3 Lo Stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip. Su Italia 1 Peppermint. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 21 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv lunedì 21 settembre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.