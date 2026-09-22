Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3, 22 settembre 2026

Filorosso è il programma di approfondimento in onda su Rai 3, il martedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Alla conduzione Antonino Monteleone. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 22 settembre 2026.

Anticipazioni e ospiti

Antonino Monteleone approfondisce i principali temi dell’attualità attraverso servizi, testimonianze e il confronto con gli ospiti in studio. Intervengono il direttore di “MOWMag”, Moreno Pisto; il direttore de “Il Fatto Quotidiano online” Peter Gomez e il giornalista Gianluigi Paragone. Particolare rilievo viene dato al caso Lavitola con le due testimonianze di Giuseppe Lavitola, figlio di Valter, e di Adriana Linhares De Lucena, compagna di Valter, che espongono i loro punti di vista sulla vicenda. Lo spazio è impreziosito da un monologo in studio dell’attore Fabio Ferrari, il noto “Chicco” de “I ragazzi della terza C”. Il programma affronta poi il tema della sicurezza negli istituti scolastici e la crescente preoccupazione per gli episodi di violenza che coinvolgono il mondo della scuola, a partire dal recente accoltellamento di una docente a Roma. Ospiti in studio: lo psicoterapeuta e psicologo. Matteo Lancini; il direttore de “Il Tempo”, Daniele Capezzone, e Francesca Pascale. La puntata approfondisce, infine, gli ultimi sviluppi del caso Garlasco. Intervengono, tra gli altri, Massimo Lovati, Valter Biscotti, avvocato di Gennaro Casses, la giornalista Rita Cavallaro, il generale Luciano Garofano, il biologo forense Ugo Ricci, il criminologo Simone Borile e la content creator Francesca Bugamelli.

Streaming e tv

Dove vedere Filorosso in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera – martedì 22 settembre 2026 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Filorosso è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.