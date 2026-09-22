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Boss in incognito: tutto quello che c’è da sapere sulla prima puntata

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AGF
di Antonio Scali
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Boss in incognito: anticipazioni, quante puntate e streaming

Questa sera, 22 settembre 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Boss in incognito, il programma tv che quest’anno vede alla conduzione Elettra Lamborghini. Sarà lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni prima puntata

Nel corso delle puntate, ciascuna dedicata a realtà aziendali italiane d’eccellenza, i boss non saranno gli unici ad andare in incognito e a camuffarsi, assumendo una nuova identità. Ad aiutarli nella loro missione, in alcune occasioni, ci sarà o la stessa Elettra Lamborghini, anche lei sotto copertura per non farsi riconoscere, o, altra novità di questa edizione, dei talent pronti a scendere in campo e a lavorare al fianco dei dipendenti, con nuove identità e travestimenti ad hoc.

Protagonista della prima puntata sarà Camilla Mastromartino, responsabile della comunicazione e rappresentante della terza generazione alla guida di Caffè Motta. Nata negli anni Sessanta come torrefazione artigianale, nel corso degli anni l’azienda è diventata una realtà industriale all’avanguardia nel settore del caffè tostato di alta qualità. Con sede a Salerno (SA), Caffè Motta produce annualmente 3 milioni di kg di caffè, 125 milioni di cialde e 50 milioni di capsule, per un volume d’affari pari a 30 milioni di euro annui. Marchio di eccellenza, esporta i propri prodotti in tutto il mondo: dall’Europa all’America, fino a raggiungere l’Africa. Nella sua avventura in incognito, Camilla Mastromartino affiancherà i suoi dipendenti: Danilo la porterà nel reparto della logistica, dove impareranno a preparare scatole e pedane per le spedizioni; Ugo le mostrerà il delicato processo di lavorazione del caffè, dal chicco crudo fino alla tostatura; Giovanni la guiderà in produzione sulla linea delle capsule e con Fausto salirà a bordo del furgone per occuparsi delle consegne ai clienti. Ad affiancare Camilla in questa esperienza ci sarà anche Elettra Lamborghini, che scenderà in campo per collaborare con Mario al confezionamento dei kit sulla linea delle cialde.

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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