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The Bricklayer: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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The Bricklayer: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 22 settembre 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda The Bricklayer, film d’azione diretto da Renny Harlin con Aaron Eckhart, Nina Dobrev, Tim Blake Nelson, Clifton Collins Jr. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Qualcuno sta ricattando la CIA, assassinando giornalisti stranieri e facendo sembrare che la responsabile dei delitti sia l’agenzia. Mentre il mondo inizia a coalizzarsi contro gli Stati Uniti, la CIA deve chiamare il suo agente più brillante e ribelle, ormai in pensione, costringendolo ad affrontare il suo passato mentre cerca di sventare una cospirazione internazionale.

The Bricklayer: il cast

Abbiamo visto la trama di The Bricklayer, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Aaron Eckhart: Vail
  • Nina Dobrev: Kate
  • Clifton Collins Jr.: Radek
  • Tim Blake Nelson: O’Malley
  • Ilfenesh Hadera: Tye
  • Ori Pfeffer: Sten

Streaming e tv

Dove vedere The Bricklayer in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 22 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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