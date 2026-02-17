DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 17 febbraio 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 17 febbraio 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 17 febbraio 2026, di DiMartedì.

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Temi del giorno: il referendum sui giudici e la scelta di Giorgia Meloni di far partecipare l’Italia al Board of Peace per Gaza sono nell’interesse del Paese come ritiene la maggioranza o sono ulteriori tasselli che allontanano l’Italia dall’Europa per avvicinarla al movimento Maga di Trump come sostengono le opposizioni? Sul fronte della politica interna attenzione anche agli scenari del dopo referendum, la posta in gioco per la premier Meloni e quella per le opposizioni. Spazio anche all’economia con le novità in arrivo in materia di bollette e fisco. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 17 febbraio 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Alessandro Di Battista

Elly Schlein

Rocco Casalino

