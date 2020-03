DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 10 marzo, su La 7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 10 marzo 2020, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata su La7. Anche stavolta il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica. Ampio spazio nella puntata di oggi, ovviamente, all’emergenza Coronavirus, senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera di DiMartedì.

Una puntata dedicata ampiamente l’emergenza Coronavirus: il nostro Paese sta infatti affrontando una situazione inimmaginabile anche solo fino a poche settimane fa. Il nuovo decreto firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha di fatto esteso all’intera Italia la zona rossa. Ecco le principali misure:

È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive, eccetto quelli internazionali che potranno svolgersi a porte chiuse

Lo sport all’aperto è ammesso purché si rispetti la distanza di un metro tra le persone

Va evitato lo spostamento di persone fisiche (non delle merci) se non per “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute”. È consentito il ritorno a casa

Chi ha più di 37,5 gradi di febbre è “fortemente raccomandato” a rimanere a casa

Chi è in quarantena deve rimanere a casa

Agevolare le ferie e i permessi per i dipendenti

Sono chiusi gli impianti sciistici

Sono sospesi gli eventi, compresi quelli culturali, ludici, sportivi, religiosi e fieristici

Sono sospese le attività in asili, scuole, università

Sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali

Le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6 alle 18, ma va mantenuto un metro di distanza tra le persone

Le altre attività commerciali sono consentite purché si rispetti la distanza di un metro

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita (ad esempio centri commerciali e mercati)

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri termali, centri sociali e ricreativi

Sono sospesi gli esami alla Motorizzazione Civile

Misure drastiche ma necessarie per provare a contenere l’ondata di contagi e fermare così il virus. Intanto la Lombardia, la regione più colpita, sta pensando di chiudere praticamente tutto, dai negozi agli uffici ai trasporti, lasciando aperti solo alimentari e farmacie. Nella giornata di oggi, 10 marzo, è inoltre morto a causa di alcune complicanze sopraggiunte dopo aver contratto il Coronavirus Nelio Pavesi (qui il suo profilo), consigliere della Lega al comune di Piacenza. Di questo e di molto altro si parlerà nella puntata di oggi di DiMartedì, in studio esperti, virologi, medici e giornalisti per parlare dell’emergenza Coronavirus. Ampio spazio verrà inoltre dedicato alle ricadute economiche, viste le chiusure di bar, ristoranti e molte altre attività. In ginocchio anche i trasporti e il turismo: la Ryanair ha deciso di cancellare tutti i voli da e per l’Italia fino al 9 aprile a partire da sabato 14 marzo.

La trasmissione di La7 tratta come sempre anche altri temi come il fisco, l’arte e le pensioni. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli e la satira affidata a Gene Gnocchi. Di questo e di molto altro si parlerà nel corso della puntata di stasera, 10 marzo, con ospiti, giornalisti, politici ed opinionisti. Come da tradizione poi a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Appuntamento dunque stasera, 3 marzo, in prima serata dalle 21.15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di stasera.

Gli ospiti di stasera

Gli ospiti di questa sera di DiMartedì:

Notizia in aggiornamento

DiMartedì anticipazioni, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. La sesta edizione è iniziata martedì 21 gennaio 2020. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.