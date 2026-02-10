Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 10 febbraio 2026 su La7

di Anton Filippo Ferrari
DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 10 febbraio 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 10 febbraio 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 10 febbraio 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Tema del giorno: il clima nel Paese tra manifestazioni, scontri, sabotaggi delle linee ferroviarie e la risposta del governo con il nuovo decreto sicurezza. Le accuse della premier Giorgia Meloni alla sinistra di fomentare l’odio e fiancheggiare i facinorosi anziché sostenere le forze dell’ordine, le risposte delle opposizioni, gli attacchi della destra alla magistratura, il referendum. Sul versante esteri spazio alla situazione negli Stati Uniti con le ultime mosse del presidente Trump in materia di politica interna e sui fronti di guerra, dall’Ucraina all’Iran. Attenzione anche all’economia con gli ultimi dati sulla cassa integrazione che mettono in luce un forte incremento delle crisi industriali, mentre inflazione e bollette pesano sempre di più sul bilancio famiglie. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 10 febbraio 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

  • Alessandro Di Battista
  • Pier luigi Bersani
  • Yaroslav Trofimov

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

