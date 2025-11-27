Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:11
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Die Hard – Un buon giorno per morire: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Die Hard – Un buon giorno per morire: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 27 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Die Hard – Un buon giorno per morire, film del 2013 diretto da John Moore. È il quinto capitolo della saga che vede protagonista Bruce Willis nei panni del poliziotto John McClane. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

John McClane parte per la Russia con l’obiettivo di tirar fuori di prigione il figlio Jack, che è stato arrestato con l’accusa di omicidio. Durante il suo soggiorno a Mosca, John scopre che dietro l’arresto del figlio si nasconde in realtà un piano criminale: il ragazzo è un agente della CIA, da tre anni sul suolo russo col compito di sventare un possibile attacco terroristico grazie all’aiuto di un ex trafficante di armi e uranio, convinto a collaborare con i servizi segreti degli USA. Purtroppo per i due, le autorità locali sono ben poco disponibili al dialogo. Padre e figlio non si parlano da tempo, ma nonostante gli iniziali dissapori, decidono di provare a sistemare le cose, per evitare che in Russia salga al potere un oligarca senza scrupoli e inviso alla diplomazia statunitense.

Junior McClane, dopo essere riuscito ad evadere con Yuri Komarov, con l’aiuto e/o l’intralcio del padre riesce a portarlo nel quartier generale della CIA dove vengono sorpresi dall’attacco dei mercenari assunti dall’oligarca nemico di Komarov. Con difficoltà sopravvivono all’attacco e decidono di proseguire la missione aiutando Yuri a recuperare le prove per incolpare l’oligarca russo responsabile della detenzione di Yuri.

Die Hard – Un buon giorno per morire: il cast

Abbiamo visto la trama di Die Hard – Un buon giorno per morire, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Bruce Willis: John McClane
  • Jai Courtney: John “Jack” McClane Jr.
  • Sebastian Koch: Yuri Komarov
  • Mary Elizabeth Winstead: Lucy McClane
  • Julija Snigir’: Irina Komarov
  • Radivoje Bukvić: Alik
  • Cole Hauser: Mike Collins
  • Amaury Nolasco: detective Murphy
  • Sergej Kolesnikov: Viktor Chagarin

Streaming e tv

Dove vedere Die Hard – Un buon giorno per morire in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 27 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Un professore 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 27 novembre 2025
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 27 novembre 2025
Ti potrebbe interessare
TV / Un professore 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 27 novembre 2025
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 27 novembre 2025
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 27 novembre 2025
TV / La Ruota dei Campioni: il torneo del quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5
TV / Un professore 3 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Ti sei perso una puntata di Un Professore 3? Puoi sempre recuperarla! Ecco come
TV / Gerry Scotti: tutto quello che non sai sulla vita privata del conduttore de La ruota della fortuna
TV / Ascolti tv mercoledì 26 novembre: Il Commissario Montalbano, Gigi e Vanessa insieme
TV / Gigi e Vanessa insieme streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
Ricerca