Die Hard – Un buon giorno per morire: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 27 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Die Hard – Un buon giorno per morire, film del 2013 diretto da John Moore. È il quinto capitolo della saga che vede protagonista Bruce Willis nei panni del poliziotto John McClane. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

John McClane parte per la Russia con l’obiettivo di tirar fuori di prigione il figlio Jack, che è stato arrestato con l’accusa di omicidio. Durante il suo soggiorno a Mosca, John scopre che dietro l’arresto del figlio si nasconde in realtà un piano criminale: il ragazzo è un agente della CIA, da tre anni sul suolo russo col compito di sventare un possibile attacco terroristico grazie all’aiuto di un ex trafficante di armi e uranio, convinto a collaborare con i servizi segreti degli USA. Purtroppo per i due, le autorità locali sono ben poco disponibili al dialogo. Padre e figlio non si parlano da tempo, ma nonostante gli iniziali dissapori, decidono di provare a sistemare le cose, per evitare che in Russia salga al potere un oligarca senza scrupoli e inviso alla diplomazia statunitense.

Junior McClane, dopo essere riuscito ad evadere con Yuri Komarov, con l’aiuto e/o l’intralcio del padre riesce a portarlo nel quartier generale della CIA dove vengono sorpresi dall’attacco dei mercenari assunti dall’oligarca nemico di Komarov. Con difficoltà sopravvivono all’attacco e decidono di proseguire la missione aiutando Yuri a recuperare le prove per incolpare l’oligarca russo responsabile della detenzione di Yuri.

Die Hard – Un buon giorno per morire: il cast

Abbiamo visto la trama di Die Hard – Un buon giorno per morire, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bruce Willis: John McClane

Jai Courtney: John “Jack” McClane Jr.

Sebastian Koch: Yuri Komarov

Mary Elizabeth Winstead: Lucy McClane

Julija Snigir’: Irina Komarov

Radivoje Bukvić: Alik

Cole Hauser: Mike Collins

Amaury Nolasco: detective Murphy

Sergej Kolesnikov: Viktor Chagarin

Streaming e tv

Dove vedere Die Hard – Un buon giorno per morire in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 27 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.