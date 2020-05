Diavoli, le anticipazioni della terza puntata in onda l’1 maggio

Anche questo venerdì, 1 maggio 2020, torna in prima serata su Sky Altantic Diavoli, la serie televisiva con protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, entrambi amatissimi sul piccolo schermo. La serie tv, tratta dall’omonimo best seller di Guido Maria Brera, ha ottenuto un ottimo esordio e anche questo venerdì, dunque, vedremo Borghi, Dempsey e altri attori impegnati nel dare una forma alla trama di Diavoli. La serie racconta della lotta tra Domiinic Morgan, enigmatico CEO della banca, e Massimo Ruggero, il suo prediletto, ambizioso Head of Trading della NYL Investment Bank che, sentitosi tradito e ingannato da Dominic, ha deciso di dichiarargli guerra e portarlo allo scatafascio. Vediamo quali sono le anticipazioni di questa sera con la terza puntata di Diavoli.

Tutto su Diavoli, la nuova serie con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi: trama, cast, streaming

Diavoli, le anticipazioni della terza puntata: episodio 5

Dominic chiede aiuto a Massimo per ritrovare sua moglie, scomparsa nel nulla. La fuga della donna aprirà ferite del passato che Dominic non è stato in grado di arginare e questo lo farà riflettere molto sullo status della coppia. Continua nel frattempo la competizione tra l’Head of Trading e il CEO: Massimo non perdona e la situazione gli sta sfuggendo di mano. Il rapporto personale tra Massimo e Dominic è ormai compromesso, ma i due dovranno mettere da parte l’astio e i rancori per dare la caccia a Nina. Massimo la rintraccia: la trova nell’unico posto dove tanti anni prima si erano concessi una debolezza d’amore, un’unica notte trascorsa insieme. Dominic allora confessa a Massimo di essere a conoscenza del loro tradimento, ma di averlo perdonato.

Purtroppo Dominic giunge a una conclusione e dichiara di non potersi più fidare di Massimo, per questo lo sospende dall’incarico di Head of Trading della NYL.

Diavoli, le anticipazioni della terza puntata: episodio 6

Nella puntata in onda stasera, il sesto episodio di Diavoli, vediamo Massimo scendere a patti con la detective Vicky Bale per ottenere un dossier segreto, in cambio promette la cattura di Daniel Duval, ricercato internazionale a capo di Subterranea, la piattaforma di contro-informazione per la quale lavora anche Sofia. Duval rivelerà a Massimo una sconvolgente verità. Tuttavia, il protagonista manderà a monte il piano quando capisce di essere coinvolto nella morte del fratello di Sofia. La ragazza ne è all’oscuro e ruba il dossier per consegnarlo a Massimo.

Diavoli vi aspetta su Sky Atlantic e Now TV venerdì 1 maggio 2020 alle ore 21:15 con la terza puntata.

Dove vedere in tv e in streaming Diavoli

