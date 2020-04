Diavoli, le anticipazioni della seconda puntata in onda il 24 aprile

Anche questo venerdì, 24 aprile 2020, torna in prima serata su Sky Altantic Diavoli, la serie televisiva con protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, entrambi amatissimi sul piccolo schermo. La serie tv, tratta dall’omonimo best seller di Guido Maria Brera, ha ottenuto un ottimo esordio la scorsa settimana. Anche questo venerdì, dunque, vedremo Borghi, Dempsey e altri attori impegnati nel dare una forma alla trama di Diavoli. La serie racconta della lotta tra Domiinic Morgan, enigmatico CEO della banca, e Massimo Ruggero, il suo prediletto, ambizioso Head of Trading della NYL Investment Bank che, sentitosi tradito e ingannato da Dominic, ha deciso di dichiarargli guerra e portarlo allo scatafascio. Vediamo quali sono le anticipazioni di questa sera con la seconda puntata di Diavoli.

Tutto su Diavoli, la nuova serie con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi: trama, cast, streaming

Diavoli, le anticipazioni della seconda puntata: episodio 3

Il suicidio di Edward Stuart ha lanciato il mondo della finanza nel panico: Massimo Ruggero è scosso nel profondo, anche perché la sua ex moglie, che aveva tentato di salvare da una presunta orverdose, non ce l’ha fatta ed è morta in ospedale, proprio quando Massimo aveva iniziato a sperare che tra di loro potesse esserci un ritorno di fiamma. Perso nei suoi pensieri e nell’amarezza generale, Massimo è ancora convinto di voler remare contro Dominic e, con l’aiuto di Sofia Flores, l’hacker argentina che odia la NYL e vuole vederla affossata esattamente come lui se non di più, indaga per scoprire cosa nasconde Dominic: che il suo comportamento ambiguo serva a celare degli affari segreti con Gheddafi, contro il quale è appena scoppiata la guerra in Libia?

Mentre Massimo è preso dalle sue indagini, quelle ufficiali della polizia proseguono per capire se Edward si sia realmente tolto la vita o se qualcuno lo ha ucciso. La detective Vicky Bale sospetta che Massimo sia coinvolto nella morte del collega e gli tiene gli occhi addosso.

Diavoli, le anticipazioni della seconda puntata: episodio 4

Il team più ambizioso della NYL è in crisi, qualcosa si è rotto e non sarà possibile tornare indietro. Il gruppo infatti decide di non seguire più gli ordini di Massimo, che fino a quel momento avevano seguito ciecamente, ma decide di speculare sulla crisi irlandese cadendo dritti nella trappola preparata da Dominic. Un errore da dilettanti, che costerà caro. Massimo è vicinissimo ormai al suo obiettivo, è sul punto di scoprire chi gli ha negato la promozione, ma quando viene interrogato dalla detective, che ha un intero dossier segreto che potrebbe incriminarlo, l’intera indagine viene arenata e poi chiusa dopo un ordine arrivato dai piani alti. Cosa sarà successo?

Diavoli vi aspetta su Sky Atlantic e Now TV venerdì 24 aprile 2020 alle ore 21:15 con la seconda puntata.

Dove vedere in tv e in streaming Diavoli

Potrebbero interessarti Luciano Pavarotti: vita privata, moglie e figli del tenore italiano The Twilight Saga Eclipse: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1 Luciano Pavarotti film in tv e live streaming: dove vederlo