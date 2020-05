Diavoli, le anticipazioni della quinta e ultima puntata in onda il 15 maggio

Anche questo venerdì, 15 maggio 2020, torna in prima serata su Sky Altantic Diavoli, la serie televisiva con protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, entrambi amatissimi sul piccolo schermo. La serie tv, tratta dall’omonimo best seller di Guido Maria Brera, ha ottenuto un ottimo esordio e anche questo venerdì, dunque, vedremo Borghi, Dempsey e altri attori impegnati nel dare una forma alla trama di Diavoli. La serie racconta della lotta tra Domiinic Morgan, enigmatico CEO della banca, e Massimo Ruggero, il suo prediletto, ambizioso Head of Trading della NYL Investment Bank che, sentitosi tradito e ingannato da Dominic, ha deciso di dichiarargli guerra e portarlo allo scatafascio. Vediamo quali sono le anticipazioni di questa sera con la quinta e ultima puntata di Diavoli.

Diavoli, le anticipazioni della quarta puntata: episodio 9

Massimo vuole fermare Dominic a tutti i costi quindi hackera i server della NYL con l’aiuto di Subterranea, vuole fornire ai media una prova della truffa che lo vede coinvolto in prima personale dove il suo nome è stato falsificato. Quando però scoprono che Duval userà i dati recuperati dall’hackeraggio per i suoi interessi personali, Massimo e Sofia decidono di tradirlo per riprendersi il CDO. La polizia fa irruzione nella sede di Subterranea, mentre Dominic scopre che Massimo sta collaborando con Subterranea alle sue spalle. Per questo, lo licenzia.

Diavoli, le anticipazioni della quarta puntata: episodio 10

Nella puntata finale di Diavoli, in onda stasera, Massimo raggiungerà il suo obiettivo: riuscirà a fermare il piano di Dominic scoprendo chi è l’assassino di Edward Stewart. La scoperta però lo destabilizzerà. Questa volta sarà Dominic ad essere licenziato, Massimo subentra in qualità di CEO prendendo così il suo posto. Sofia è disgustata dalla scelta di Massimo, Duval invece farà in modo che la ragazza sappia del coinvolgimento di Massimo nella morte del fratello. Sofia, scoperta la verità, è furiosa e giura di distruggerlo rivelando lo scandalo del dossier in cui Massimo sembra essere coinvolto. Sarà una decisione difficile che costerà a entrambi caro.

Diavoli vi aspetta su Sky Atlantic e Now TV venerdì 15 maggio 2020 alle ore 21:15 con la quinta e ultima puntata.

