Diavoli, le anticipazioni della quarta puntata in onda l’8 maggio

Anche questo venerdì, 8 maggio 2020, torna in prima serata su Sky Altantic Diavoli, la serie televisiva con protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, entrambi amatissimi sul piccolo schermo. La serie tv, tratta dall’omonimo best seller di Guido Maria Brera, ha ottenuto un ottimo esordio e anche questo venerdì, dunque, vedremo Borghi, Dempsey e altri attori impegnati nel dare una forma alla trama di Diavoli. La serie racconta della lotta tra Domiinic Morgan, enigmatico CEO della banca, e Massimo Ruggero, il suo prediletto, ambizioso Head of Trading della NYL Investment Bank che, sentitosi tradito e ingannato da Dominic, ha deciso di dichiarargli guerra e portarlo allo scatafascio. Vediamo quali sono le anticipazioni di questa sera con la quarta puntata di Diavoli.

Diavoli, le anticipazioni della quarta puntata: episodio 7

Secondo le anticipazioni di Sky, nell’episodio 7 in onda questa sera di Diavoli Massimo riuscirà a leggere i documenti nascosti da Ed Stewart e sarà così che scoprirà che il dossier segreto è un CDO, che nasconde un riciclaggio di liquidità tra la NYL e la Rheinthaler Bank. Artefice è Dominic, che l’ha utilizzato per sostenere un accordo intercontinentale il cui obiettivo è quello di preservare l’egemonia del dollaro. Massimo inizia a sospettare che tale patto abbia poi portato alla morte del collega e, essendo entrato in possesso di tali informazioni, inizia a temere anche per la propria incolumità.

Diavoli, le anticipazioni della quarta puntata: episodio 8

Nell’episodio 8 di Diavoli, Massimo torna a casa. Torna dal padre malato, siede al suo capezzale, a Cetara e chiede a Sofia di accompagnarlo per questo viaggio dalle tante complicazioni, soprattutto emotive. Massimo dovrà affrontare il lascito emotivo che aveva deciso di non portare con sé a Londra. Dovrà affrontare il legame a quel terribile incidente del passato, quand’era un ragazzino, che ancora lo tormenta e lo tiene lontano dalla sua città natale. Intanto a Londra le macchinazioni si fermano. Duval si impossessa del CDO e Dominic obbliga uno dei trader di Massimo ad aiutarlo con una stragedia per il suo piano geopolitico in cui l’agnello sacrificale è l’Eurozona.

Diavoli vi aspetta su Sky Atlantic e Now TV venerdì 8 maggio 2020 alle ore 21:15 con la quarta puntata.

