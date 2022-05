Diavoli 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 6 maggio

Questa sera, venerdì 6 maggio 2022, alle ore 21:15 va in onda su Sky Uno Diavoli 2. La nuova stagione segue il grande successo dei primi episodi. Composta da otto puntate, la seconda stagione ci catapulta ancora una volta nel mondo della finanza al cospetto di Massimo Ruggero e Dominic Morgan, due personaggi chiave interpretati da Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Il financial thriller internazionale realizzato da Sky Original propone una nuova stagione, realizzata tra Roma e Londra e interamente in inglese, e prosegue nel racconto di una lotta al potere, tra segreti e inganni. La vicenda è tratta dal romanzo “I diavoli” di Guido Maria Brera. Scopriamo di seguito quali sono le anticipazioni della terza puntata, in onda venerdì 6 maggio 2022.

Anticipazioni terza puntata: trama e cast

Nel primo episodio di questa sera, il quinto della seconda stagione, un incidente davanti a una banca di Mayfair offre un’occasione unica per scoprire l’identità del creatore di Bitcoin: è una corsa contro il tempo tra Dominic Morgan (Patrick Dempsey), i cinesi, e Massimo Ruggero (Alessandro Borghi). Nel secondo episodio di stasera Massimo Ruggero escogita un nuovo piano per proteggere l’Europa e i suoi cittadini, offrendo una “terza via” per garantire che né la Cina, né gli Stati Uniti escano vincitori dalla guerra dei dati che sta imperversando e che si accinge a portare delle ripercussioni devastanti per tutto il globo.

Diavoli 2 streaming e TV

Dove vedere in diretta TV e live streaming Diavoli 2 ve lo sveliamo subito. Come già anticipato, la serie TV arriva in prima serata con i nuovi episodi su Sky Uno, il canale disponibile al tasto 108 sulla pay-tv. In alternativa è possibile seguire gli episodi tramite live streaming attraverso Sky Go oppure NOW. Questa è la piattaforma a pagamento messa a disposizione di Sky, scaricabile anche via app per smartphone, tablet e smart TV. Una volta sottoscritto l’abbonamento mensile e scelto il pacchetto intrattenimento, è possibile seguire la diretta su Sky Uno. Chi vuole recuperare le puntate in un secondo momento può usare comodamente NOW grazie alla sua funzione on demand.