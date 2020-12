Bianca Guaccero torna in tv e chiede scusa per il tutorial sessista di Detto Fatto | VIDEO

Detto Fatto torna su Rai 2, le scuse pubbliche di Bianca Guaccero

Detto fatto torna nel primo pomeriggio di Rai 2 a partire da oggi, mercoledì 9 dicembre, dopo la tempesta abbattutasi sul programma per via di un discutibile tutorial su come fare la spesa su tacco 12. La Rai aveva sospeso la messa in onda, ma la punizione non è durata a lungo e di fatto Bianca Guaccero è tornata sui piccoli schermi iniziando col chiedere scusa. “Questo è stato un periodo molto difficile e sia io che tutta la mia squadra l’abbiamo vissuta come una grande opportunità per migliorare, per crescere, così come abbiamo sempre fatto, da oggi lo faremo ancora di più”, ha spiegato la conduttrice, per poi concludere: “Ci scusiamo per quello che è accaduto, per fortuna come dice la nostra sigla “detto fatto” è qua”.

Cos’era accaduto qualche settimana fa? In un pomeriggio come tanti, su Rai 2 era andato in onda un tutorial su come fare la spesa elaborato dalla pole dancer Emily Angelillo, un siparietto che non è piaciuto a nessuno, andato in onda proprio il giorno prima della Giornata contro la violenza sulle donne. Le polemiche hanno portato la Rai a sospendere il programma, nonostante le scuse della conduttrice e del direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo. Ora che è tornato in onda, però, la musica cambia. “Detto Fatto resta fedele alla sua natura di tutorial, ma avrà una nuova veste che vedrà il programma sempre più al fianco del pubblico, proponendo soluzioni pratiche e idee innovative anche per affrontare la nuova quotidianità dettata dal particolare momento che stiamo vivendo. La famiglia, il lavoro, la cucina, l’economia, il fai da te e il fitness saranno al centro delle nuove puntate”, si legge nella nota di presentazione della Rai. Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi sono confermati nel cast fisso.

