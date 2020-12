Detto Fatto torna oggi su Rai 2 dopo le polemiche con delle novità: le anticipazioni

Questo pomeriggio, mercoledì 9 dicembre 2020, riprende su Rai 2 Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero e sospeso dopo le polemiche sul tutorial della pole dancer Emily Angelillo nel quale mostrava al pubblico come fare la spesa in modo sexy con tacchi e ammiccamenti vari. Un caso scoppiato sui social lo scorso 25 novembre, proprio nel giorno della Giornata contro la violenza sulle donne, e che ha animato anche il dibattito politico.

Alla fine, nonostante le scuse della conduttrice e del direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo, era arrivata la sospensione della trasmissione. Dopo due settimane Detto Fatto è pronto a tornare regolarmente in onda. Appuntamento, sempre sulla seconda rete del servizio pubblico, a partire dalle 15.15. Confermata, anche se nei giorni scorsi era stata messa in dubbio, Bianca Guaccero. L’attrice rimarrà alla guida di Detto Fatto fino a fine stagione.

Tutto come prima? Non esattamente. Ci saranno infatti parecchie novità nella scrittura e nella realizzazione. “Detto Fatto resta fedele alla sua natura di tutorial, ma avrà una nuova veste che vedrà il programma sempre più al fianco del pubblico, proponendo soluzioni pratiche e idee innovative anche per affrontare la nuova quotidianità dettata dal particolare momento che stiamo vivendo. La famiglia, il lavoro, la cucina, l’economia, il fai da te e il fitness saranno al centro delle nuove puntate”, si legge nella nota di presentazione della Rai. Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi sono confermati nel cast fisso. Per Rai 2 la linea editoriale sarà affidata a Gabriella Oberti.

Il programma “darà consigli e soluzioni alle richieste del pubblico”, si spiega in un comunicato, “grazie all’intervento di esperti, in grado di rispondere anche alle domande – sempre più frequenti – sulle modalità di acquisto online a cominciare dall’utilizzo della nuova app: il cash back”. Particolare attenzione “sarà dedicata ai social: verranno infatti raccolte e raccontate in studio le storie delle persone comuni, ma anche quelle di alcuni personaggi famosi che offriranno lo spunto per affrontare e riflettere su tematiche delicate, come i disturbi alimentari, il body shaming, il bullismo, la parità di genere”. Non mancheranno infine i celebri tutorial, dedicati però alle ricette tipiche della cucina italiana, alle decorazioni per la casa, alle tradizioni familiari.

