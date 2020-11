Detto Fatto sospeso, ma la Rai manda in onda la replica con donne in intimo

La Rai lo sospende, ma al mattino vanno in onda le repliche. È il curioso caso di Detto Fatto, trasmissione condotta da Bianca Guaccero e finita ieri al centro delle polemiche dopo l’ormai celebre tutorial su come le donne possono rimorchiare facendo la spesa al supermercato con i tacchi. Dopo l’inevitabile bufera, scoppiata proprio quando si celebrava la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il servizio pubblico ha deciso di sospendere il programma. Ieri pomeriggio, infatti, al suo posto Rai 2 ha trasmesso un telefilm.

Questione chiusa? Neanche per idea. Quasi come per una sorta di beffa, questa mattina presto, 26 novembre, tra le 6.20 e le 7, sul secondo canale è andata in onda una replica di Detto Fatto, nello specifico la puntata del 19 novembre. Eppure ieri l’ad Rai Fabrizio Salini era stato piuttosto chiaro, decidendo la sospensione del programma, anche se non è chiaro ancora se in maniera definitiva o momentanea: “Un episodio gravissimo, che nulla ha a che vedere con lo spirito del Servizio Pubblico e con la linea editoriale di questa Rai. Ovviamente ho avviato un’istruttoria per accertare responsabilità e stiamo facendo valutazioni sul futuro di questo programma”. Non solo. La tv pubblica ha eliminato dal suo portale la puntata incriminata e sono stati rimossi i video da alcuni profili social più in vista, come quello di TrashItaliano.

Da sottolineare inoltre come anche nella puntata trasmessa in replica questa mattina erano protagoniste altre donne poco vestite, in reggiseno, che hanno sfilato, questa volta senza carrello della spesa, per un nuovo tutorial, affidato a Jennifer Dalla Zorza, stilista di biancheria intima ed esperta di lingerie per Detto Fatto.

La capogruppo Pd in Vigilanza Rai Valeria Fedeli ha commentato sui social: “Dopo aver annunciato la sospensione del programma, stamattina Rai Due ha mandato in onda una replica di Detto Fatto con l’esperta di reggiseni su base di 9 settimane e mezzo. Al di là del tema, chiedo alla Rai: ma ci state prendendo in giro o non esiste il minimo controllo?”.

Dopo aver annunciato la sospensione del programma, stamattina @RaiDue ha mandato in onda una replica di #DettoFatto con l’esperta di reggiseni su base di 9 settimane e mezzo. Al di là del tema, chiedo alla #Rai: ma ci state prendendo in giro o non esiste il minimo controllo? pic.twitter.com/jEVQSyRZZr — valeria fedeli (@valeriafedeli) November 26, 2020

