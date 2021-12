Chi è Destro, il cantante in gara a Sanremo giovani 2021

Chi è Destro, il cantante in gara a Sanremo giovani 2021 con la canzone “Agosto di piena estate”? Originario di un piccolo paesino in provincia di Lecce, Luca Castrignanò, in arte Destro ha deciso molto presto la strada che avrebbe inseguito da grande. Il cantautore ha iniziato a cantare all’età di 12 anni cominciando anche già a scrivere i suoi primi testi e prendendo parte a svariati e importanti concorsi canori. Sulla biografia di Destro al momento non abbiamo molte informazioni, sappiamo solamente che è nato a Leverano, in Puglia nel 2002 ma non si conosce con esattezza la sua data di nascita. La canzone “Agosto di piena estate” con la quale si presenta a Sanremo Giovani racconta di una storia d’amore finita, ma non la sua. L’interpretazione e la melodia sono particolarmente emozionanti e ci riportano in un freddo giorno di pieno agosto. In sostanza canta la consapevolezza di una storia d’amore sbagliata. Il cantante salentino è molto riservato sulla sua vita privata tanto che il suo account Instagram lo utilizza solo per promuovere la sua musica. Non sappiamo quindi dove viva ora precisamente né se abbia o meno una fidanzata e da quanto tempo. Stasera l’avventura a Sanremo giovani 2021. Come andrà?

Finalisti

Abbiamo visto chi è Destro, ma vediamo insieme tutti i cantanti finalisti di Sanremo giovani 2021: