Davos streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie, 19 giugno

Dove vedere Davos in diretta tv e in streaming? Davos va in onda in prima visione dal 19 giugno 2024 alle ore 21.30 su Canale 5. La serie è ambientata nella città svizzera di Davos nel 1917, in piena Prima Guerra Mondiale. Qui torna la protagonista, Johanna Gabathuler (Dominique Devenport), infermiera che ha lavorato al fronte a Verdun. Vediamo dove vederla in tv e in streaming.

In tv

Potete seguire Davos in diretta tv su Canale 5 dal 19 giugno 2024 alle ore 21.30. In tutto sono previste tre puntate.

Davos streaming live

Se non siete a casa potete seguire la serie in streaming e on demand su Mediaset Infinity, disponibile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e recuperare gli episodi in qualsiasi momento.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in streaming Davos, ma quante puntate sono previste? In tutto la serie è composta da sei episodi, divisi in tre prime serate su Canale 5. Per ogni puntata vengono trasmessi due episodi. La durata di ogni episodio è di circa 50 minuti. La prima puntata va in onda il 19 giugno, l’ultima il 3 luglio. Ecco la programmazione completa.