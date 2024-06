Davos: trama, cast, quante puntate, location, storia vera, attori, episodi, personaggi, durata, a che ora inizia, streaming, anno, 1917

Davos è la nuova serie in onda in prima serata su Canale 5 dal 19 giugno 2024 alle ore 21.30. Un’avvincente fiction che mescola guerra, spionaggio e passione e che ha come protagonista l’attrice Dominique Devenport. La storia fittizia è ambientata nel comune svizzero di Davos, nel Canton Grigioni, nel 1917. Protagonista una giovane crocerossina, Johanna Gabathuler, che dopo essersi prodigata per soccorrere i militi sul fronte francese, diventa un agente sotto copertura. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Per tutti, Davos è la cittadina non lontana dall’omonimo, piccolo lago della Svizzera orientale, nel Cantone dei Grigioni, nota come stazione sciistica e, soprattutto, quale teatro del World Economic Forum, dove ogni anno, in gennaio, il gotha mondiale si riunisce per discutere delle questioni più urgenti che il mondo si trova ad affrontare, anche in materia di salute e di ambiente.

Nel 1917, l’anno in cui si consumano i fatti raccontati nella serie, Davos e la Svizzera sono il crocevia dell’intelligence internazionale. La neutralità dello Stato federato (la cui prima dichiarazione ufficiale risale al 1674, poi stabilita dal Trattato di Parigi nel 1815 e, quindi, confermata in via definitiva nel 1920 dalla Società delle Nazioni), ne fa un territorio privilegiato: in mezzo all’Europa, il Paese condivide i confini con le belligeranti Germania e Austria-Ungheria, Francia e Italia.

La storia, dunque, è realmente ispirata alle infermiere che prestarono servizio in Francia durante la Prima guerra mondiale. Così come l’eroina della serie, che una volta rientrata a casa, in Svizzera, si trova coinvolta suo malgrado in missioni di spionaggio, più per amore, che per scelte ideologiche. Johanna, tornata quindi da Verdun, è ora a Davos, dove la sua famiglia gestisce, con grandi difficoltà finanziarie, l’hotel Curhaus Cronwald. Promessa sposa al danaroso Gran Consigliere Thanner, la ragazza viene costretta dal padre a dare in adozione il suo bambino, nato da un amore sul fronte. È proprio su questo dramma, che fa leva un’ospite dell’albergo – la contessa e spia tedesca Ilse von Hausner -, per convincere Johanna a diventare una spia per l’Impero tedesco, promettendo di aiutarla a riavere il piccolo e a favorirne la fuga con una nuova identità.

Davos: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Davos, ma qual è il cast della serie? Protagonista è Dominique Devenport, la spregiudicata Sissi che il pubblico di Canale 5 ha ammirato nella fiction omonima di successo. Nel cast ci sono anche Jeanette Hain, David Kross, Anna Schinz, Hanspeter Müller Drossaart, Sunnyi Melles, e Sven Schelker. La serie tv è stata creata da Adrian Illien, Thomas Hess e Michael Sauter, che hanno anche firmato la sceneggiatura con Julia Penner. I registi sono Jan-Eric Mack, Anca Miruna Lăzărescu e Christian Theede. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati:

Dominique Devenport è Johanna Gabathuler: la protagonista, un’infermiera che accetta di diventare spia;

David Kross è Carl Mangold: medico al lavoro al Cronwald;

Jeanette Hain è la Contessa Ilse von Hausner: una delle ospiti del Cronwald;

Hanspeter Müller-Drossaart è Peter Gabathuler: padre di Johanna;

Sven Schelker è Thanner Grossrat: Gran Consigliere e promesso sposo di Johanna;

Anna Schinz è Mathilde Gabathuler: sorella di Johanna;

Welket Bungué è Zaire;

Sunnyi Melles è Olga Belova;

Stipe Erceg è Franz;

Max Herbrechter è Ole zu Esteburg;

Cornelius Obonya è il Generale Taylor;

Ruben Brinkman è Van de Velde;

Caspar Kaeser è Jovin Caduff;

Lola Klamroth è Hedwig zu Mehlitz;

Božidar Kocevski è Wladimir Iljitsch Lenin;

Ivan Shvedoff è il Dottor Alexander Parvus;

Thomas Prenn è Georg Kohlmann;

Charlotte Schwab è Gertrud Donatsch;

Pierre Siegenthaler è il Prof. Tschudi;

Anna Holmes è Helen Taylor.

Location

Dove è ambientata e dove sono state effettuate le riprese di Davos? La storia ha inizio nel 1917 ed è ispirata alle infermiere che prestarono servizio durante la Prima guerra mondiale. La serie è ambientata nell’omonoma località svizzera. Le riprese, oltre che a Davos, si sono svolte anche nell’ex Hotel Waldhaus a Vulpera (frazione del Comune di Scuol), nei Penzing Studios a Landsberg, in Germania, ed all’ex sanatorio polmonare della Fondazione Auguste Viktoria a Windeck, sempre in Germania.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Davos? In tutto la serie è composta da sei episodi, divisi in tre prime serate su Canale 5. Per ogni puntata vengono trasmessi due episodi. La durata di ogni episodio è di circa 50 minuti. La prima puntata va in onda il 19 giugno, l’ultima il 3 luglio. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 19 giugno 2024

Seconda puntata: 26 giugno 2024

Terza puntata: 3 luglio 2024

Streaming e tv

Dove vedere Davos in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 alle ore 21.30 per tre prime serate dal 19 giugno. Potrete recuperare gli episodi in qualsiasi momento su Mediaset Infinity, grazie alla funzione on demand.