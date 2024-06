Davos: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 26 giugno

Questa sera, 26 giugno 2024, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda in prima serata la seconda puntata di Davos, la nuova serie con protagonista l’attrice Dominique Devenport, già apprezzata in Sissi, che qui interpreta un’infermiera che ha lavorato al fronte a Verdun. La fiction, in tre puntate, è ambientata nella città svizzera di Davos nel 1917, in piena Prima Guerra Mondiale. Vediamo trama e cast.

Trama

Nel primo episodio in onda stasera, la contessa Ilse è in realtà una ex cameriera reclutata dai servizi segreti, ma la sua vera identità per ora è al sicuro. I tedeschi vogliono incontrare Lenin e finanziare la rivoluzione russa perché questi ha promesso che una volta al potere, i bolscevichi si ritireranno dalla guerra. I tedeschi quindi non sarebbero più impegnati sul fronte orientale e avrebbero più risorse per sconfiggere la Triplice Intesa sul fronte occidentale. Ilse non si fida di Mangold e gli dice chiaramente di stare lontano da Johanna in quanto è ufficialmente fidanzata. Intanto Johanna scopre nuovi indizi: un ufficiale svizzero ricercato ha rubato un decodificatore militare e vuole venderlo ai britannici e arriverà a Davos in treno. I servizi segreti tedeschi vogliono impossessarsi del decodificatore e usarlo per sconfiggere i loro avversari, invadendo anche la neutrale Svizzera. Ilse e Johanna mettono in atto un piano per impossessarsi del decodificatore prima dei britannici.

Nel secondo episodio della seconda puntata di Davos, avendo fallito la missione e sapendo ormai troppe cose, Johanna diventa inservibile per i servizi segreti tedeschi e Ilse riceve l’ordine di ucciderla. La risparmierà però perché Johanna si è messa al sicuro conservando la lista delle spie tedesche di cui si era precedentemente impossessata. Ilse decide quindi di proteggerla e di continuare la sua formazione di spia. Intanto anche il generale Taylor chiede a Mangold di reclutare Johanna come spia. I capi di Ilse sono determinati nel voler eliminare Johanna, ma Ilse la protegge convincendo tutti della sua utilità e capacità. Continuano le manovre dei tedeschi per contattare Lenin, con il proposito di offrirgli soldi per finanziare la rivoluzione e abbandonare il teatro di guerra. Johanna deve carpire informazioni dal suo fidanzato, Thanner, perché questi collabora con la società che costruisce i nuovi dispositivi per l’artiglieria pesante. Per farlo si concede a lui, ma riesce anche a sedarlo e a scoprire importanti documenti.

Davos: cast

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni, ma qual è il cast? Protagonista è Dominique Devenport, la spregiudicata Sissi che il pubblico di Canale 5 ha ammirato nella fiction omonima di successo. Nel cast ci sono anche Jeanette Hain, David Kross, Anna Schinz, Hanspeter Müller Drossaart, Sunnyi Melles, e Sven Schelker. La serie tv è stata creata da Adrian Illien, Thomas Hess e Michael Sauter, che hanno anche firmato la sceneggiatura con Julia Penner. I registi sono Jan-Eric Mack, Anca Miruna Lăzărescu e Christian Theede. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati:

Dominique Devenport è Johanna Gabathuler: la protagonista, un’infermiera che accetta di diventare spia;

David Kross è Carl Mangold: medico al lavoro al Cronwald;

Jeanette Hain è la Contessa Ilse von Hausner: una delle ospiti del Cronwald;

Hanspeter Müller-Drossaart è Peter Gabathuler: padre di Johanna;

Sven Schelker è Thanner Grossrat: Gran Consigliere e promesso sposo di Johanna;

Anna Schinz è Mathilde Gabathuler: sorella di Johanna;

Welket Bungué è Zaire;

Sunnyi Melles è Olga Belova;

Stipe Erceg è Franz;

Max Herbrechter è Ole zu Esteburg;

Cornelius Obonya è il Generale Taylor;

Ruben Brinkman è Van de Velde;

Caspar Kaeser è Jovin Caduff;

Lola Klamroth è Hedwig zu Mehlitz;

Božidar Kocevski è Wladimir Iljitsch Lenin;

Ivan Shvedoff è il Dottor Alexander Parvus;

Thomas Prenn è Georg Kohlmann;

Charlotte Schwab è Gertrud Donatsch;

Pierre Siegenthaler è il Prof. Tschudi;

Anna Holmes è Helen Taylor.

Location

Dove è ambientata e dove sono state effettuate le riprese di Davos? La storia ha inizio nel 1917 ed è ispirata alle infermiere che prestarono servizio durante la Prima guerra mondiale. La serie è ambientata nell’omonoma località svizzera. Le riprese, oltre che a Davos, si sono svolte anche nell’ex Hotel Waldhaus a Vulpera (frazione del Comune di Scuol), nei Penzing Studios a Landsberg, in Germania, ed all’ex sanatorio polmonare della Fondazione Auguste Viktoria a Windeck, sempre in Germania.